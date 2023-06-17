Возводят фортификации даже в населенных пунктах: как оккупанты готовятся к обороне в Крыму. Спутниковые фото

В Крыму российская армия строит многочисленные фортификации от административной границы с Украиной до Джанкоя. Таким образом, оккупанты активно готовятся к обороне от украинского контрнаступления.

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Новые снимки от Planet Labs оккупированного полуострова выложили журналисты проектов Крыма Реалии и "Схемы". Как сообщается, большая часть окопов на севере Крыма, построенных российской армией, появились после ее отступления из Херсона.

Эти снимки показывают, что российские военные часто строят фортификации вблизи деревень или даже в самих населенных пунктах, вероятно, чтобы использовать местное население в качестве живого щита в случае украинского контрнаступления. По словам офицера ВСУ, журналиста-расследователя Евгения Лешана из Крыма, такие действия являются стандартной практикой для армии оккупантов.

"Россияне никогда не относились к человеческой жизни как к ценности, тем более к жизням крымчан, которых они всегда держали как заложников. Поэтому – да, эти люди в опасности, население этих сел – в опасности. Ведь если будут идти боевые действия, то россияне фактически используют их в качестве щита", – отметил журналист.

Обнародованные снимки были сделаны из четырех разных локаций, на которых видны новые окопы. Эти постройки расположены неподалеку от села Филатовка, пункта пропуска через административную границу Армянск, города Красноперекопска и в Джанкойском районе. Сравнивая эти снимки с предыдущими фотографиями, можно заметить произошедшие изменения в этих районах.

Ранее Гуменюк объяснила, почему оккупанты активно роют окопы в захваченном Крыму. Создание в прибрежных зонах линий обороны может означать и то, что оккупанты вместе с гауляйтерами хотят напоследок отмыть деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОК "Юг" призвали крымчан готовиться к "горячему" лету, а не курортному сезону. Там добавили, что оккупанты тоже осознают неизбежность битвы за Крым, поэтому и готовятся к так называемой обороне.

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