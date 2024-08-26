Впереди первых: воины 49-й инженерно-штурмовой бригады прорвали 'линию Суровикина' в начале Курской операции. Видео

Украинские защитники в начале наступления на Курщину прорвали минные поля россиян. В этом большая заслуга инженерных войск, которые шли первыми перед другими подразделениями и делали проходы для них.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в Telegram и обнародовал соответствующее видео. Как отметили в Генштабе, впереди первых шли воины 49 инженерно-штурмовой бригады.

На кадрах видно, как украинские бойцы прорывают "линию Суровикина", совершая проходы в минных полях для своих собратьев.

"Они обеспечивали проход украинских защитников вглубь обороны россиян и организовывали проходы через препятствия.49 инженерно-штурмовая бригада Сил поддержки – первые в бою, первые в прорыве", – отметили в Генштабе.

Украинские защитники уже несколько недель ведут боевые действия в Курской области. Они зашли на территорию страны-агрессора России и добились там значительных успехов.

В настоящее время под контролем украинских войск находится город Суджа и еще около 100 населенных пунктов на территории Курской области.

Кроме того, наши бойцы взяли в плен большое количество российских оккупантов, среди них срочники, которых российский диктатор бросил в бой без подготовки.

Напомним, Россия массово направляет срочников практически из всех российских регионов в Курскую область, где продолжается операция Сил обороны Украины. Пытаясь сдержать наступление ВСУ, российский диктатор очередной раз нарушил свои обещания – он неоднократно утверждал, что срочников на войну не будут отправлять.

Как сообщал OBOZ.UA, удар войск Украины по российской обороне в Курской области во время первого вторжения на территорию РФ после Второй мировой войны обнажил иллюзорные красные линии Кремля и показал пассивную и приглушенную реакцию Путина. Такая реакция резко контрастирует с его риторикой в начале полномасштабной войны против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!