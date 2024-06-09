Впереди встреча с мамой: в Украину удалось вернуть еще одного похищенного РФ ребенка. Видео

В Украину вернули еще одного ребенка, похищенного государством-террористом Россией. 17-летняя Илона вскоре встретится со своей семьей.

Видео встречи девочки командой Save Ukraine показал в Telegram Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. Он отметил, что дипломатам удалось столкнуться с рядом вызовов и приложить максимум усилий, но ребенок наконец-то дома.

"Впереди – встреча с мамой. Счастливы быть причастными к этой невероятной миссии", – отметил Кулеба.

Напомним, 31 мая в Украину вернулись пятеро депортированных россиянами детей-сирот – воспитанников Новопетровского интерната Николаевской области. Оккупанты похитили их и перевезли на подконтрольную РФ территорию летом 2022 года.

Сначала несовершеннолетние украинцы содержались в Херсонском центре социально-психологической реабилитации. В октябре 2022 года оккупанты вывезли детей в Крым, а затем в Анапу Краснодарского края РФ. Уже оттуда сирот удалось спасти и увезти в Грузию.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 мая Украина вернула еще 13 детей, похищенных Россией. Семь из них вместе с семьями вернули с временно оккупированной территории, еще шестерых – в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA.

– В ISW рассказали, что россияне практикуют смену имен и мест рождения депортированных из Украины детей. Это делается с целью стереть документальные следы обстоятельств их похищения и настоящих лиц.

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