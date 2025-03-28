Врачи боролись до последнего: умер мужчина, который в результате вражеской атаки на Кропивницкий получил почти 90% ожогов тела

В пятницу, 28 марта, стало известно, что в больнице скончался мужчина, пострадавший в результате вражеской массированной атаки беспилотниками по Кропивницкому 19 марта. Он получил ожоги около 90% поверхности тела.

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Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. Он добавил, что медики все это время пытались спасти пострадавшего.

"К сожалению, в больнице скончался мужчина, который в результате вражеской атаки на Кропивницкий получил почти 90% ожогов. Все эти дни врачи боролись за него, но ранения были несовместимы с жизнью", – написал Райкович.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, мужчина, кроме ожогов, получил тяжелую черепно-мозговую травму и перелом. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Российский дрон попал во двор и дом на переулке Железнодорожном в Кропивницком, когда мужчина находился на улице. По словам жены Екатерины, пострадавший разделся и вошел в дом.

"Я ему говорю, надо идти на улицу, потому что начало гореть все. Он мне говорит: хорошо, веди меня. А встать не мог. Я взяла его на спину и вынесла на перекресток. Приехала скорая, забрала его, дочь отвезли в больницу и меня так же", – рассказала она.

Напомним, вечером 19 марта Кропивницкий пережил самую массированную атаку за все время полномасштабного вторжения. Россия запустила по городу более 20 дронов, в городе раздались десятки взрывов.

Под ударом оказались жилые кварталы Кропивницкого, в общей сложности десять человек пострадали, среди них четверо детей. От попаданий или падения обломков повреждены гражданские объекты в семи местах, в многоэтажных домах разбиты окна.

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