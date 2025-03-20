Получил ожоги более 86% поверхности тела: появились данные о состоянии одного из пострадавших в результате атаки РФ на Кропивницкий

Один из пострадавших вследствие ночной массированной атаки БПЛА по Кропивницкому находится в медикаментозном сне. Мужчина в крайне тяжелом состоянии, он получил травмы, переломы и ожоги более чем на 86% поверхности тела. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Об этом рассказала заведующая ожоговым отделением областной больницы Кировоградщины Наталья Корчака "Суспільному". По ее словам, пострадавшего привезли в больницу в 22:40 в четверг, 19 марта.

"Общее состояние – крайне тяжелое. Он получил комбинированную травму: тяжелую черепно-мозговую, перелом, ожоги на площади более 86% поверхности тела. Преобладают поверхностные ожоги, но комбинация такой травмы – это неблагоприятный прогноз для пациента", – сказала она.

Врач добавила, что по состоянию на десять утра 20 марта мужчина был без сознания.

Известно, что российский дрон попал в его двор и дом на переулке Железнодорожный в Кропивницком.

Жена мужчины Екатерина Подабед рассказала журналистам о моменте прилета. По ее словам, мужчина тогда находился на улице, а она с дочерью собиралась в укрытие.

"Мы были с дочерью в доме, одевались, чтобы пойти в укрытие, а мужчина был на улице, докуривал. Прилетело прямо во двор. Он в шоке, разделся, зашел в дом. Я ему говорю, надо идти на улицу, потому что начало гореть все. Он мне говорит: хорошо, веди меня. А подняться не мог. Я взяла его на спину и вынесла на перекресток. Приехала скорая, забрала его, дочь отвезли в больницу и меня тоже", – сказала она.

Что известно об атаке РФ на Кропивницкий 19 марта

Поздним вечером 19 марта Кропивницкий пережил самую массированную атаку за все время полномасштабного вторжения. Армия России запустила по городу более 20 дронов, в городе раздались десятки взрывов.

Под ударом оказались жилые кварталы Кропивницкого, в общей сложности десять человек пострадали, среди них четверо детей. От попаданий или падения обломков повреждены гражданские объекты в семи местах, в многоэтажных домах разбиты окна, изувечены двери.

Вследствие обстрелов Кропивниччины повреждена железнодорожная инфраструктура, что повлекло значительные задержки и изменение маршрутов поездов. Больше всего задерживались поезда по направлениям Днепр – Одесса и Кривой Рог – Одесса.

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