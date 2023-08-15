Врачи боролись за его жизнь три дня: умер полицейский, получивший ранения при обстреле Орехова. Фото

В больнице скончался еще один полицейский, получивший ранение во время обстрела российскими оккупантами Орехова на Запорожье 12 августа. Медики в течение трех суток боролись за жизнь Алексея Лемешко, однако на рассвете 15 августа его сердце остановилось.

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У 26-летнего полицейского остались мама и старший брат. Трагическое известие сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Артем Кисько.

"На рассвете перестало биться сердце нашего побратима Алексея Лемешко. 12 августа 2023 года полицейский получил тяжелые ранения во время несения службы в городе Орехов. Эти три дня за его жизнь боролись врачи...Светлая память Герою! Искренние соболезнования родным", – написал Кисько на своей странице в Facebook.

Уроженец Орехова Алексей Лемешко был инспектором сектора реагирования отделения полиции №4 Пологовского РПП ГУНП в Запорожской области.

"Четыре года жизни он посвятил службе в полиции. Отстаивал Закон и правопорядок на территории своего региона, заботился о безопасности земляков. Его добросовестный труд непременно отзовется благодарностью граждан. У полицейского остались мать и старший брат. Не хватает слов, чтобы передать боль утраты. Выражаем искренние соболезнования родным Алексея. Светлая память Герою!" – отмечено в сообщении, опубликованном на странице полиции Запорожской области в Facebook.

Напомним, утром 12 августа армия России ударила управляемой авиабомбой по Орехову.

В результате обстрела на месте погиб 31-летний капитан полиции, начальник сектора полицейской деятельности отделения №2 Пологовского райотдела Иван Ищенко. У него остались жена и маленький ребенок.

Еще 12 человек получили ранения, среди них четверо правоохранителей.