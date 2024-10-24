Враг активизировал наступательные усилия: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

С начала суток по состоянию на 16:00 четверга, 24 октября, на фронте в Украине произошло 101 боестолкновение. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.

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Воины Сил обороны сдерживают наступление РФ и принимают все необходимые меры для недопущения продвижения врага вглубь украинской территории. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня российской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Новенькое, Локня, Басовка, Княжичи, Турья, Шалыгино Сумской области; Леоновка Черниговской области.

Также россияне нанесли авиаудары КАБами по районам Басовки, Беловодов и Великой Писаревки, говорится в сводке.

Ситуация на линии столкновения

На Харьковском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников в районе Старицы.

На Купянском оккупанты восемь раз атаковали в районах Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки и Вишневого. Пять боев на 16:00 еще продолжаются.

По Петропавловке, Андреевке и Купянске вражеская авиация нанесла удары 16 НАРами и четырьмя КАБами.

На Лиманском направлении армия России совершила 21 атаку на позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Катериновка, Грековка, Твердохлебово, Терны, Заречное, Торское и Серебрянка, два боевых столкновения на 16:00 продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери, сообщили в Генштабе.

На Северском направлении в районе Выемки противник один раз пытался прорвать оборону украинских позиций. Ситуация под контролем защитников Украины, говорится в сводке.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Украины отбивали две атаки вблизи Часова Яра и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил четыре авиаудара, сбросив на жилые районы и гражданскую инфраструктуру города Торецк семь КАБов.

На Покровском направлении оккупанты предприняли 30 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Новоторецкого, Проминя, Лысовки, Красного Яра, Селидово, Сухого Яра, Николаевки, Крутого Яра и Михайловки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 28 атак противника, два боестолкновения на 16:00 еще продолжались, рассказали в Генштабе.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала десять раз в сторону населенных пунктов Нововодмитровка, Зоряное, Кременная Балка, Новониколаевка, Максимильяновка, Антоновка, Катериновка и Константиновка. Девять попыток противника продвинуться уже отражены, говорится в сводке.

На Времовском направлении произошло две вражеские атаки в сторону Богоявленки.

На Ореховском оборонке Украины отразили один штурм врага вблизи Новоданиловки, в то же время враг применял штурмовую авиацию вблизи населенного пункта Малые Щербаки.

В Курской области РФ авиация противника продолжает ровнять с землей свои села и города. С начала суток самолеты войск РФ нанесли 16 авиаударов 18 КАБами по собственной территории.

На остальных направлениях без особых изменений.

"Поддерживайте ВСУ! Вместе победим! Слава Украине!" – говорится в сводке Генерального штаба.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 октября президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое, в частности, было посвящено комплектации и подготовке бригад, а также возведению фортификаций.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять артиллерийских систем противника.