Враг активизировался на Донбассе: на фронтах зафиксировано 50 боевых столкновений – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает активные наступательные действия по всей линии фронта с целью прорыва обороны украинских войск. Наиболее горячим остается Новопавловское направление на Донбассе, о чем свидетельствует вечерняя сводка Генштаба ВСУ по данным 6 апреля.

Всего в течение суток зафиксировано 50 боевых столкновений. При этом враг нанес 8 ракетных и 83 авиаудара, совершил 37 обстрелов из РСЗО, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В свою очередь, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Ракетные войска нанесли поражение 2 районам сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункт управления БпЛА, 1 станции РЭБ противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений (признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено). На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и увеличивает плотность минных заграждений вдоль границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, но на Лиманском направлении нашими воинами было отражено 7 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении в нашими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Спирне, Богдановка, Клищиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Здесь в течение суток враг совершил 2 безуспешные атаки позиций наших войск.

Также, как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки Силы обороны Украины "демилитаризовали" на фронте 790 российских оккупантов - убитыми и ранеными. То есть, теперь общая численность потерь у государства-террориста за весь период полномасштабной войны возросла до 446 690 человек.

Напомним: в результате совместной операции ГУР и ВСУ в ночь на 5 апреля были атакованы три военных аэродрома на территории страны-агрессорки РФ. В частности, осуществлены удары по аэродромам в Ейске, Энгельсе и Курске, оккупанты понесли потери личнім составом и самолетами.