Минус 790 оккупантов, танки и артиллерия: Генштаб обновил статистику потерь России в войне

За прошедшие сутки Силы обороны Украины "демилитаризовали" на фронте 790 российских оккупантов – убитыми и ранеными. Общая численность потерь государства-террориста за период полномасштабной войны возросла до 446 690 человек.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что десятки единиц вражеской техники уничтожены полностью или выведены из строя.

В частности, на утро 6 апреля российские вояки не досчитались 24 танков (за время полномасштабной войны – 7057), 38 боевых бронированных машин (13497), 41 артиллерийских систем (11262), 3 РСЗО (1032), 2 средства ПВО (749), 48 БПЛА оперативно-тактического уровня (8895), 1 крылатую ракету (2060), 70 единиц автомобильной техники и автоцистерн (14992), 5 единиц специальной техники (1854).

Напомним, в Национальной гвардии Украины показали, как ночью охотятся на оккупантов вблизи Тернов на Донетчине с помощью FPV-дронов. Враг пытается наладить свою логистику на Лиманском направлении в темное время суток, однако теряет живую силу и технику. По целям отработали операторы РУБпАК 12-й бригады "Азов".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также показал эффектные кадры с поля боя с поражением вражеской техники и оккупантов. На кадрах видно, как целые колонны техники российских войск превращаются в металлолом, попав под огонь наших защитников.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW сообщили, что российские войска активизировали штурмовые действия, в том числе с применением тяжелой техники. Механизированные штурмы они совершали, в частности, на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

– В результате совместной операции ГУР и ВСУ в ночь на 5 апреля были атакованы три военных аэродрома на территории страны-агрессорки РФ. В частности, осуществлены удары по аэродромам в Ейске, Энгельсе и Курске, оккупанты понесли потери личного состава и самолетов.