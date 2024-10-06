Враг активизировался на Харьковщине и продолжает давить на Донбассе: в течение суток произошло 169 боевых столкновений – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине Силы обороны сошлись в 169 боевых столкновениях с оккупационными войсками РФ. Больше всего вражеских атак наши воины отражали на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях.

Видео дня

Авиация и ракетные войска, артиллерия украинских войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три склада и два артсредства на огневых позициях захватчиков. О ситуации на передовой по состоянию на утро 6 октября рассказал Генеральный штаб ВСУ.

По уточненной информации, накануне оккупанты нанесли по украинским позициям и населенным пунктам 82 авиаудара (сбросили 130 КАБов). Кроме этого, военные преступники задействовали для поражения 1410 дронов-камикадзе и совершили 5130 обстрелов (144 из реактивных систем залпового огня).

Агрессор бил из авиации по районам н. п. Волфино, Ободы, Павловка, Большая Писаревка, Мирополье, Высокая Яруга, Берестово, Петропавловка, Зеленый Гай, Первомайское, Гороховатка, Нижнее Соленое, Первомайское, Шейковка, Краматорск, Ивановское, Дилиевка, Александро-Калиново, Гродовка, Мирноград, Селидово, Яблоневка, Пантелеймоновка, Богоявленка, Большая Новоселка, Темировка, Львово.

На Харьковском направлении оккупационные силы РФ пытались шесть раз штурмовать недалеко от Липцев, Волчанска и Старицы. На Купянском они совершили 22 атаки: ВСУ отражали штурмовые действия врага возле Лозовой, Новоосинового, Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного, Глушковки и Кругляковки. На этом направлении агрессор активно применял авиацию.

На Лиманском направлении ВС РФ, тоже при поддержке авиации, атаковали десять раз, также пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Новосадового, Макеевки, Грековки и Торского. На Северском защитники отражали 12 штурмовых действий захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Новосадово.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз в районах Ступочек, Часова Яра, Калиновки и Григорьевки. На Торецком – 15 раз неподалеку от Дачного и Торецка.

На Покровском направлении воины Сил обороны приостановили 30 штурмовых и наступательных действий войск РФ в сторону н. п. Новоторецкое, Селидово, Крутой Яр, Лисовка и Луч. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово и Крутого Яра.

На Кураховском направлении наши воины отразили 26 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Константиновки и Цукурино. Кроме того, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Измайловки, Острого, Максимильяновки, Екатериновки и Антоновки.

На Времивском направлении российские подразделения совершили четыре безуспешных штурма позиций ВСУ в районе Богоявленки, а на Ореховском – один безуспешный в сторону Новоданиловки. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями российские войска с территории РФ применяют артиллерию и авиацию для ударов по украинским населенным пунктам.

Продолжается операция ВСУ в Курской области. Вдоль всей линии фронта наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики отмечают, что ВСУ медленно отступают на фронте в Донецкой области. Но такая тактика преследует стратегическую цель – максимизировать потери ВС РФ и истощить силы агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!