На Донбассе ВСУ используют тактику 'медленного отступления' - NYT

Согласно открытым данным, украинские защитники на Донбассе медленно отступают. Но тактика медленного отступления ВСУ преследует стратегическую цель – максимизировать потери России и таким образом истощить страну-агрессор.

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Так считают в издании NYT после получения соответствующих комментариев как западных экспертов, так и украинских военных. Как отмечает издание, пока "неясно, будет ли украинская стратегия успешной", однако сейчас она кажется действенной.

В течение года Украина потеряла ряд городов, поселков и сел на Донбассе, используя означенную тактику. Обычно войска ВСУ выводятся после ожесточенных боев, которые иногда продолжаются месяцами.

"Марьинка, Авдеевка, Угледар – для внешних наблюдателей это медленное, но уверенное отступление Украины с Донбасса и оно может показаться сигналом о начале финала. Но украинские командиры и военные эксперты это отрицают, говоря, что в регионе разворачивается борьба, которая выходит за рамки простых территориальных достижений и потерь. Сейчас это война на истощение", – пишет издание.

В NYT считают, что в данном случае Украина находится в невыгодном положении, поскольку имеет меньше ресурсов, "несмотря на приток западной военной помощи". Поэтому Киев и сделал ставку на "стратегию торговли пространством для увеличения потерь России", цитирует издание аналитика фонда "Вернись живым", главного консультанта Национального института стратегических исследований Николая Белескова.

Идея состоит в том, чтобы отступить после получения самой высокой цены в живой силе и материальных средствах противника.

Пока Россия далека от достижения своей главной цели – полного захвата Донбасса. Для ее достижения захватчикам нужно захватить "примерно в пять раз больше, чем РФ захватила за прошлый год", отмечает издание.

"Эта война не будет решаться тем, кто контролирует Угледар или другие тактические прифронтовые города. Речь идет о том, сколько войск россияне потратили, пытаясь захватить Угледар по сравнению с потерями, которые понесли украинцы, пытаясь его удержать", - цитирует NYT военного аналитика из Вены Франца -Штефана Гади.

Украина держала Угледар более двух лет, уничтожая российские танки колоннами. В конце концов, Киев надеется, что "возрастающие потери России сделают войну бесперспективной для Кремля, прежде чем она станет такой для Украины", отмечает издание и вдобавок цитирует президента Украины Владимира Зеленского, когда он в обращении к стране сказал, что "это самое главное – истощить врага".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские воины нанесли результативные удары по трем командным пунктам российской оккупационной армии. Поражены командные пункты 35 и 27 отдельных мотострелковых бригад, а также 2 общевойсковые армии ВС РФ.

Ранее СМИ выяснили некоторые подробности о потерях РФ за год боев под Угледаром. На самом деле, точное количество ликвидированных захватчиков установить невозможно. Однако известно, что всего две бригады морской пехоты РФ потеряли 40% довоенной численности.