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На Донбассе ВСУ используют тактику "медленного отступления" - NYT

Михаил Левакин
War
2 минуты
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На Донбассе ВСУ используют тактику 'медленного отступления' - NYT

Согласно открытым данным, украинские защитники на Донбассе медленно отступают. Но тактика медленного отступления ВСУ преследует стратегическую цель – максимизировать потери России и таким образом истощить страну-агрессор.

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Так считают в издании NYT после получения соответствующих комментариев как западных экспертов, так и украинских военных. Как отмечает издание, пока "неясно, будет ли украинская стратегия успешной", однако сейчас она кажется действенной.

В течение года Украина потеряла ряд городов, поселков и сел на Донбассе, используя означенную тактику. Обычно войска ВСУ выводятся после ожесточенных боев, которые иногда продолжаются месяцами.

"Марьинка, Авдеевка, Угледар – для внешних наблюдателей это медленное, но уверенное отступление Украины с Донбасса и оно может показаться сигналом о начале финала. Но украинские командиры и военные эксперты это отрицают, говоря, что в регионе разворачивается борьба, которая выходит за рамки простых территориальных достижений и потерь. Сейчас это война на истощение", – пишет издание.

В NYT считают, что в данном случае Украина находится в невыгодном положении, поскольку имеет меньше ресурсов, "несмотря на приток западной военной помощи". Поэтому Киев и сделал ставку на "стратегию торговли пространством для увеличения потерь России", цитирует издание аналитика фонда "Вернись живым", главного консультанта Национального института стратегических исследований Николая Белескова.

На Донбассе ВСУ используют тактику "медленного отступления" - NYT

Идея состоит в том, чтобы отступить после получения самой высокой цены в живой силе и материальных средствах противника.

Пока Россия далека от достижения своей главной цели – полного захвата Донбасса. Для ее достижения захватчикам нужно захватить "примерно в пять раз больше, чем РФ захватила за прошлый год", отмечает издание.

"Эта война не будет решаться тем, кто контролирует Угледар или другие тактические прифронтовые города. Речь идет о том, сколько войск россияне потратили, пытаясь захватить Угледар по сравнению с потерями, которые понесли украинцы, пытаясь его удержать", - цитирует NYT военного аналитика из Вены Франца -Штефана Гади.

На Донбассе ВСУ используют тактику "медленного отступления" - NYT

Украина держала Угледар более двух лет, уничтожая российские танки колоннами. В конце концов, Киев надеется, что "возрастающие потери России сделают войну бесперспективной для Кремля, прежде чем она станет такой для Украины", отмечает издание и вдобавок цитирует президента Украины Владимира Зеленского, когда он в обращении к стране сказал, что "это самое главное – истощить врага".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские воины нанесли результативные удары по трем командным пунктам российской оккупационной армии. Поражены командные пункты 35 и 27 отдельных мотострелковых бригад, а также 2 общевойсковые армии ВС РФ.

Ранее СМИ выяснили некоторые подробности о потерях РФ за год боев под Угледаром. На самом деле, точное количество ликвидированных захватчиков установить невозможно. Однако известно, что всего две бригады морской пехоты РФ потеряли 40% довоенной численности.

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