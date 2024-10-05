'Фол последней надежды': Селезнев спрогнозировал окончание российских резервов и ресурсов

Рано или поздно российские резервы и ресурсы на Донбассе закончатся. Потому что на четырех направлениях оккупанты перебрасывают на украинскую землю не только огромное количество личного состава, но и техники, вооружений, оборудования. Говоря футбольным термином, ощущение, что это "фол последней надежды".

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев. Однако, согласно оценкам, оккупационная армия, активно выхолащивающая свой ресурс, будет вынуждена существенно снизить наступательную активность – либо в ближайшие дни и недели, либо в течение считанных месяцев.

"Де-фактороссийская армия как минимум по четырем направлениям бросает на украинскую землю не только огромное количество личного состава, но и техники, вооружений, оборудования. Такое ощущение, что-либо это "фол последней надежды", говоря футбольным термином. Либо у россиян все же есть дополнительные силы и средства, которые они готовы использовать. И поэтому прогноз генерала Буданова несколько отличается от реалий, которые есть и будут на поле боя. Посмотрим", – добавил эксперт.

Он также отметил, что о чем бы мы ни говорили, фактор ресурсов является определяющим. И для ведения боевых действий, и их интенсивности, а также вариативности привлечения противником его усилий и средств на разных участках фронта.

Как сообщалось ранее, выход Сил обороны Украины из Угледара повлек за собой потерю огневого контроля над важным логистическим узлом – железнодорожной станцией в Волновахе. Теперь враг получил возможность улучшить поставки своей группировки на юге Запорожской области. Таким образом, потеря Угледара может привести к трем последствиям: увеличению поставок вооружений и техники для оккупационной армии в Запорожье, опасности удара с фланга по украинской группировке, действующей в этом регионе, а также к росту угроз для украинской группировки, защищающей Курахово.

Впрочем враг заплатил крайне высокую цену за захват Угледара. Пока даже примерно нельзя установить общее количество оккупантов, которые были ликвидированы нашими военными во время штурмов украинского города, который Россия пыталась захватить с начала войны. Однако есть данные, что только две бригады морской пехоты РФ потеряли 40% от довоенной численности.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 октября в Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара. Решение было принято из-за угрозы оцепления города и для сохранения личного состава и боевой техники.

По данным Института изучения войны, за захват Угледара россияне заплатили очень большую цену. В частности, за последние два с половиной года войска РФ провели там много неудачных штурмов, в которых понесли колоссальные потери.

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