Враг активизировался на Курщине и других направлениях: на фронте произошло 125 боевых столкновений – Генштаб

В течение субботы, 8 февраля, по всем направлениям фронта произошло 125 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях, а также в Курской области РФ.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины 62 авиационных удара с применением 93 КАБов, а также использовал для поражения 992 дрона-камикадзе.

В общей сложности враг совершил более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта", – сказано в сообщении.

На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки противника в районе Волчанска. Враг нанес авиаудары по Великим Проходам и Липцам.

На Купянском направлении противник проводил восемь штурмов позиций наших защитников в районах Петропавловки и Загрызового. Украинские защитники отразили шесть вражеских атак, а еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики шесть раз атаковали позиции украинцев недалеко от Нового, Новоегоровки и Ямполевки.

На Северском направлении в течение дня враг предпринял четыре попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки. Три атаки уже отбиты нашими защитниками, идет один бой.

На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения вблизи Часова Яра и Белой Горы, два продолжаются до сих пор. Управляемыми авиационными бомбами враг атаковал Маркове.

На Торецком направлении россияне девять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Крымского и Торецка. В настоящее время все атаки отражены. Авиационным ударам подверглись Дружковка и Константиновка. Сегодня на направлении нашими защитниками был сбит российский самолет-штурмовик Су-25.

На Покровском направлении подразделения РФ 52 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Песчаное, Новоалександровка, Андреевка, Дачное, Калиновое, Водяное Второе, Зеленое Поле, Новоторецк, Лысовка, Покровск, Удачное, Надеевка, Преображение. До сих пор длится семь боестолкновений. Под авиаударами противника оказались Васильевка, Гришино и Богатырь.

Противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 243 оккупанта, 120 из них – безвозвратно. Также уничтожен 21 автомобиль, три антенны управления БпЛА, повреждены три танка, две боевые машины пехоты, две самоходные гаубицы врага.

На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал близ Константинополя. Девять атак уже отбиты, три продолжаются. Враг нанес авиаудар в районе Разлива.

На Гуляйпольском направлении противник при поддержке авиации совершил одну атаку в направлении Новополя. Кроме того, враг наносил авиационных ударов по Гуляйполю, Степногорску и Новодаровке.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудару по Ольговскому. При этом там и на Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили 27 атак российских захватчиков, еще один бой продолжается.

Кроме этого, враг нанес 28 авиационных ударов с применением 40 управляемых бомб, а также совершил 469 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 12 – из реактивных систем залпового огня.

Как сообщал OBOZ.UA, военные Вооруженных сил Украины отразили совместный штурм российских оккупантов и солдат КНДР в Курской области. Противник на этот раз задействовал только пехоту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!