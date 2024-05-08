Враг активизировался на Ореховском направлении: ВСУ отбили 19 атак армии РФ – Генштаб

В Украине 8 мая бои на фронте активизировались, за сутки (по состоянию на 18:00) произошло 121 боевое столкновение. Больше всего атак оккупантов наши защитники отбили на Авдеевском (35) и Бахмутском (21) направлениях, россияне также активизировались в районе Орехова.

Там произошло 19 атак, хотя в последние дни их было меньше 10. Оперативной обстановкой поделился Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в новой сводке вечером 8 мая (805 сутки полномасштабного вторжения).

Всего ВС РФ совершили 59 ракетных и 55 авиационных ударов, 84 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди гражданского населения, разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры (в частности энергетической), многоэтажных и частных домов.

На Волынском и Полесском направлениях без значительных изменений в оперативной обстановке. Так же нет признаков формирования наступательных группировок врага.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, осуществляют диверсионно-разведывательную деятельность и обстрелы Украины с территории РФ, строят фортификации вдоль госграницы. В районах населенных пунктов Белый Колодец, Старый Салтов и Лукьянцы Харьковской области произошли авиационные удары. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Блешня, Михальчина Слобода и Мостки Черниговской области, Прогресс, Искрисковщина, Басовка и Запсилье Сумской области.

На Купянском направлении нашими воинами отбито семь атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Там захватчики пытались улучшить свое тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестово на Харьковщине.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено девять атак в районах Макеевки, Невского, Новолюбовки и Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийского и минометного огня противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области, Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении воины отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Андреевка, Верхнекаменское, Новое, Ивановское и Клещиевка Донецкой области. Там россияне хотели улучшить тактическое положение. Из авиации агрессор атаковал Часов Яр, Дружбу и Пивничное. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражены 35 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеньевка, Сокол, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области Враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Карловка, Московское. Из артиллерии и минометов войска РФ обстреляли около 20 населенных пунктов, среди них Новоалександровка, Сокол, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Константиновки, Парасковеевки, Урожайного. Там оккупанты при поддержке авиации шесть раз пытались прорвать украинскую оборону. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников возле Старомайорского Донецкой области. По селу Работино Запорожской области захватчики ударили из авиации. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра и совершил одну безуспешную атаку на наши позиции возле села Крынки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Крынки, Тягинка, Качкаровка, Кизомис, Станислав Херсонской области и город Херсон.

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