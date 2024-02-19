Враг активизировался на Запорожском направлении: ВСУ отразили 10 атак в районе Малиновки и Роботиного – Генштаб

Российские оккупационные военные активизировались на Запорожском направлении. В течение суток 19 февраля наши защитники отразили 10 вражеских атак в районе Малиновки и Роботиного Запорожской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 19 февраля 2024 года. Отмечается, что оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах Барановка Черниговской области и Бобиловки Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Сеньковка Черниговской области; Катериновка, Таратутино, Ездецкое, Луговка, Большая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении враг предпринял 3 безуспешных попытки наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Табаевка, Песчаное, Синьковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 4 атаки у Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области, Серебрянка, Терны, Торское, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 11 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клищиевки, Андреевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Васюковка, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где отразить 19 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.

На Новопавловском направлении враг 1 раз пытался проводить наступление в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности Золотая Нива, Старомайорское, Ровнополь, Донецкой области и Новодаровка, Левадное Запорожской области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника в районе Малиновки и Роботиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершено 5 попыток штурма позиций наших войск. Также противник совершил 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Атаки россиян

В течение суток произошло 70 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены и погибли среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Удары ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления и 10 зенитно-ракетным средствам противника. Также на восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два самолета врага: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.

Как сообщал OBOZ.UA:

Защитники Украины утром 19 февраля уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С военно-космических сил РФ. Оба вражеских борта навеки приземлили на восточном направлении.

17 февраля украинские воины приземлили сразу три российских самолета на восточном направлении. Это были два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, из которых оккупанты осуществляли сбросы КАБов, в частности в районе Авдеевки.

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