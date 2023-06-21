Враг активизировался, но получает решительный отпор: Синегубов рассказал о ситуации на Купянском направлении

На Купянском направлении враг в последние дни активизировался, увеличив количество обстрелов против Сил обороны Украины. Также оккупанты интенсивно используют диверсионно-разведывательные группы для проведения разведки.

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Однако на этом направлении оккупанты столкнулись с решительным сопротивлением ВСУ, российская армия несет значительные потери и не добивается успеха. Об этом рассказал глава Полтавской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона "Единые новости".

"Идет накопление для возможного, наверное, более массированного удара или попытки прорвать силы наши и т.д. Однако наши вооруженные силы дают им отпор, все это видят и принимают соответствующие меры", — сказал Синегубов.

Он отметил, что российские военные считают приоритетным купянско-лиманское направление, где проходит линия фронта. Это объясняется тем, что это направление ведет к Купянску-Узловому, где сосредоточено значительное количество железнодорожных развязок и путей. Враг хочет захватить эту территорию, поскольку Россия до сих пор намерена оккупировать населенные пункты Харьковщины.

"Учитывая то, что они не избавились от своих болезненных намерений по оккупации населенных пунктов Харьковской области, то и возможны реванши за утраченные ими позиции осенью прошлого года", — говорит начальник Харьковской ОВА.

Как отметил Синегубов, российские военные пытаются атаковать Силы обороны, но им не удается добиться успеха. Они несут потери и вынуждены отступать.

Напомним, что аэроразведка пограничников насыпала оккупантам под Бахмутом. Захватчики рылись в окопах среди мертвых коллег. Операторы ГНСУ сбросили им несколько "вогов", и захватчики окончательно успокоились.

Как сообщал OBOZREVATEL, на южном направлении воины ССО Украины вошли с тыла в российские окопы и ликвидировали 10 захватчиков. Оккупантам давали шанс сдаться в плен, но те начали сопротивление, поэтому их потерпела смерть.

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