Враг активизировался сразу в нескольких направлениях: произошло 149 боевых столкновений – Генштаб

Российская оккупационная армия активизировалась сразу на нескольких направлениях. Всего за сутки произошло 149 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00 13 июля. Больше всего боев происходит на Покровском, Лиманском, Времевском и Харьковском направлениях.

С начала суток российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара(три ракеты) и 57 авиационных ударов(103 КАБа.) Кроме этого, они задействовали для поражения 512 дронов-камикадзе и произвели более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта", – говорится в сообщении.

Отдельно в Генштабе отметили воинов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, эффективно уничтожающих врага в своей полосе обороны, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг 13 раз проводил наступательные штурмы неподалеку от Волчанска и Глубокого. Во время боевых столкновений потерпел поражение.

На Купянском направлении противник также 13 раз атаковал наши позиции. Украинские защитники отбили десять атак. Три сейчас продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток русские захватчики 14 раз атаковали оборонительные рубежи наших подразделений. По уточненной информации, все бои завершились безуспешно для противника.

На Северском направлении враг наступал в районах Белогоровки, Раздолевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Защитники украинской земли остановили пять атак россиян, еще три боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло 11 штурмовых действий противника. По уточненной информации, в настоящее время продолжаются три атаки в районе Часова Яра.

На Торецком направлении россияне 15 раз безуспешно атаковали Силы обороны у Северного, Торецкого и Нью-Йорка.

Наибольшую активность российские захватчики проявили сегодня на Покровском направлении. С начала этих суток, оккупанты 37 раз пытались прорвать нашу оборону. Пять боеприкосновений до сих пор продолжаются.

На этом направлении противник несет значительные потери. Только сегодня было обезврежено 227 окупантов, 79 из них – безвозвратно. Также уничтожены три ББМ, одна БМП, один мототранспорт, два БТРа, два автомобиля, один МТ-ЛБ. Кроме этого, повреждены БТР, пять 122-мм гаубиц Д-30, одна противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", боевая бронированная машина и 120-мм миномет.

На Кураховском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции вблизи. По уточненной информации, четыре боя еще продолжаются.

На Времивском направлении россияне совершили 18 наступательных действий. Наши защитники отбили 16 атак. Две до сих пор продолжаются.

На Приднепровском направлении все усилия оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций не имели успеха.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Ранее стало известно о том, что в Торецком направлении российские оккупационные войска изменили акцент атак. Большинство штурмов они производят небольшими группами с минимальным использованием бронетехники. Ситуация остается достаточно напряженной. Уже более 10 дней идут постоянные штурмы, оккупанты пытаются захватить Торецк, но им не удается продвинуться.

Следует отметить, что российская террористическая армия продолжает использовать тактику выжженной земли, чтобы захватить как можно больше украинских территорий. Враг активно стирает с лица земли город Торец Донецкой области.

Кроме того, как сообщили в оперативно-тактической группировке Харьков, российская армия готовит новые подразделения для атак в Волчанске Харьковской области. Враг перегруппировывается в направлении Липцов.

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