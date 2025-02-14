Враг атаковал Херсонщину дронами: погиб мужчина, есть пострадавшие
В пятницу, 14 февраля, оккупанты атаковали населенные пункты Херсонской области. В результате террористических действий российской армии есть погибший и раненные.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Также Херсонская областная прокуратура информировала об возбуждении уголовного дела по факту военного преступления.
По информации руководителя ОВА, удар был нанесен по Бериславу и Золотой Балке.
Ориентировочно в 10 часов утра враг сбросил взрывчатку с БпЛА во двор жилого дома в Бериславе, а около 12 часов атаковал беспилотником одну из улиц в селе Золотая Балка.
В результате в Золотой Балке 49-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
"При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – заявили в областной прокуратуре.
Кроме того, в ОВА сообщили еще о четырех раненых.
В Бериславе взрывные травмы и обломочные ранения конечностей получили 68-летние мужчина и женщина. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Также в медучреждение обратились еще два человека, которые накануне пострадали из-за российского обстрела Херсона.
"У 46-летнего мужчины и 78-летней женщины – взрывные травмы, контузии и сотрясение головного мозга", – сообщили в Херсонской ОВА.
Напомним, российские оккупанты 11 февраля в очередной раз атаковали Херсонщину. В Белозерке враг ударил по автомобилю местной коммунальной службы.
Как сообщал OBOZ.UA, российские дроны стали главной причиной гибели мирных украинцев. Больше всего от вражеских беспилотников страдают жители Херсона и области. В январе беспилотники повлекли 70% всех жертв среди гражданского населения этого региона.