Враг атаковал Одесщину противорадиолокационной ракетой Х-31ПД: в чем ее особенности

Вечером 19 июля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Одесском области. Для обстрела враг применил противорадиолокационную ракету Х-31ПД.

Видео дня

Также захватчики двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 нанесли удар по Николаевщине. Об этом сообщили в воздушном командовании "Юг".

Украинские военнослужащие отметили, что за прошедшие сутки 19 июля противовоздушной обороной юга Украины уничтожен один разведывательный беспилотник ZALA и три ударных БпЛА "Ланцет".

"Днем российские захватчики двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 нанесли удар по Николаевщине, а поздно вечером противорадиолокационной ракетой Х-31ПД атаковали Одесщину", – говорится в сообщении.

Российские террористы применяют ракеты Х-31 различных модификаций для ударов по радарам в составе зенитных ракетных комплексов, батарей зенитной артиллерии, артиллерийских РЛС. Также они могут наводиться на другие источники радиоизлучения и радиостанции связи.

Войска РФ могут запускать Х-31 с различных самолетов: МиГ-29, Су-27, Су-24, Су-34, Су-35 и МиГ-31. Ракеты типа Х-31 оснащены комбинированным воздушно-реактивным двигателем, который придает им высокую скорость на всей траектории полета.

Главное отличие модификации Х-31ПД, с помощью которой россияне атаковали Одесскую область, состоит в дальности полета и массе боевой части. Эта версия ракеты отличается способностью поражать цели на расстоянии до 250 км и имеет большую на 15% боевую часть – 110 кг.

Ракета Х-31П оснащена осколочно-фугасной боевой частью, а модернизированная версия Х-31ПД – кассетной боевой частью. Система наведения ракеты Х-31ПД включает инерциальную систему и широкодиапазонную пассивную радиолокационную головку самонаведения.

Напомним, в ночь на 20 июля российская террористическая армия атаковала Украину ударными дронами-камикадзе Shahed. Под атакой врага оказалась в том числе и Черниговская область. На территории региона оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 июля под ударом "Шахедов" оказалась также Сумщина: сообщается о прилетах. В Конотопском районе захватчики попали по энергетическому объекту, на месте работают экстренные службы.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска РФ 19 июля атаковали ракетами Николаев. Прилет пришелсял по жилому району. В результате вражеского удара есть погибшие и пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!