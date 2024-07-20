Войска РФ ударили "Шахедами" по энергетической инфраструктуре Черниговщины

В ночь на 20 июля российская террористическая армия атаковала Украину ударными дронами-камикадзе Shahed. Под атакой врага оказалась в том числе и Черниговская область.

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На территории региона оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры на территории Черниговской области. Предварительно это были беспилотники типа Shahed.

Глава ОВА отметил, что на месте обстрела работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы.

Информации о жертвах или пострадавших вследствие вражеского обстрела пока не поступало.

Напомним, в ночь на 20 июля под ударом "Шахедов" оказалась также Сумщина: сообщается о прилетах. В Конотопском районе захватчики попали по энергетическому объекту, на месте работают экстренные службы.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска РФ 19 июля атаковали ракетами Николаев. Прилет пришелсял по жилому району. В результате вражеского удара есть погибшие и пострадавшие.

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