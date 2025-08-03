Враг атакует широким фронтом, но успеха не имеет: в течение суток произошло 138 боестолкновений – Генштаб

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесли удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ на фронте. Также защитники поразили два пункта управления, одну радиолокационную станцию и пять артиллерийских средств врага.

На разных направлениях фронта украинские воины отбили десятки российских атак и штурмовых действий, больше всего – в Покровском районе Донетчины. Об оперативной ситуации на передовой рассказал Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на утро 3 августа.

На фронте зафиксировано 138 боестолкновений

За субботу войска РФ нанесли три ракетных и 67 авиационных ударов, применив семь ракет и сбросив 140 управляемых бомб. Кроме этого, осуществили 5642 обстрела, в том числе 96 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 4482 дрона-камикадзе. В частности, авиаудары агрессор наносил по районам Белогорья, Новоандреевки, Григоровки, Речного, Веселянки на Запорожье, а также по Херсону и Львово в Херсонской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 20 российских атак. Там за прошедшие сутки враг нанес 15 авиационных ударов (сбросил 24 КАБа) и осуществил 279 артобстрелов, в том числе шесть – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили 10 вражеских атак в районах Волчанска, Каменки, Волчанских Хуторов и Красного Первого.

На Купянском направлении произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия врага в районах населенных пунктов Купянск, Степовая Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Григоровка, Серебрянка и в сторону населенных пунктов Чернещина, Середнее, Шандриголово.

На Краматорском направлении оккупанты один раз безуспешно атаковали в районе Новомарково.

На Торецком направлении войска РФ осуществили 11 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Яблоновка, Щербиновка и в направлении Иванополья и Степановки.

На Покровском направлении защитники остановили 37 штурмовых действий оккупантов в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Владимировка, Красный Лиман, Никаноровка, Котлино, Миролюбовка, Новоэкономичное, Сухецкое, Родинское, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Звирово, Удачное, Зеленый Кут, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении армия РФ осуществила 12 атак в районах населенных пунктов Малиевка, Воскресенка, Новополь, Темировка, Товстое, Мирное, Зеленое Поле и в направлении Филии.

Один раз оккупанты атаковали на Ореховском направлении, пытались продвинуться в районе Каменского.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку в районе Антоновского моста.

На Северском и Гуляйпольском направлениях ВС РФ наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Что предшествовало

В течение 1-2 августа Силы обороны Украины совершили атаки на позиции российских оккупантов в трех селах Сумской области – Андреевке, Кондратовке и Яблоновке. Бойцы проникли в тыл войск РФ, а те открыли огонь по своим и не стали контратаковать, испугавшись украинских дронов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 2 августа почти все сутки провел среди военных на наиболее горячей линии столкновения в Донецкой области. По его словам, самая сложная ситуация остается на Покровском направлении, в районе Доброполья и на Новопавловском направлении. Там оккупанты пытаются наращивать диверсионные действия в нашем тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов отметил, что заявления минобороны РФ о "значительных достижениях" оккупантов в Часовом Яру не соответствуют действительности. Он подчеркнул: линия фронта в городе остается практически стабильной в течение нескольких месяцев, несмотря на активные боевые действия. Часть города контролируют российские войска, а другую – Силы обороны.

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