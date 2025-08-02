"Врут на ровном месте": в ВСУ отреагировали на заявления РФ об "успехах" в Часовом Яру

Заявления Минобороны России о "значительных достижениях" в Часовом Яру не соответствуют действительности. Линия фронта в городе практически остается стабильной в течение нескольких месяцев, несмотря на активные боевые действия.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире телемарафона. По его словам, часть города контролируют российские военные, а другую – украинские силы.

"Да, часть города контролируют россияне, но это они давно уже делают. Так же часть города контролируют украинские силы, и в городе идут постоянные бои", – сказал Трегубов.

Военный отметил, что линия разграничения практически не меняется уже несколько месяцев, несмотря на регулярные попытки штурмов со стороны российских войск.

"Но говорить, что это заявление Минобороны или Путина опиралось хотя бы на что-то – невозможно. Если бы оно опиралось хотя бы на локальную успешную атаку, можно было бы анализировать, что они представили, но они просто врут на ровном месте", – заявил майор ВСУ.

Что предшествовало

На днях россияне заявили о полной оккупации города Часов Яр в Донецкой области. Украина это отрицает, подчеркивая, что за населенный пункт продолжаются ожесточенные бои, в которых враг несет значительные потери.

31 июля утверждение РФ о полном захвате Часового Яра опровергали в Центре противодействия дезинформации при СНБО: соответствующее заявление минобороны государства-агрессора там назвали ложью. Город, отметили в ЦПД, остается зоной активных боевых действий. Никакого "полного захвата" нет.

В то же время многомесячные атаки и обстрелы со стороны РФ превратили Часов Яр в руины. Как город выглядит сейчас, показали украинские фотографы Константин и Влада Либеровы.

Как сообщал OBOZ.UA, Силам обороны Украины удалось продвинуться вблизи Часового Яра, однако о вероятных контрнаступательных действиях на всей передовой речь пока не идет. Хотя однозначно первую волну так называемого российского летнего наступления украинцы сбили: враг постоянно бросал в штурмы "мясо", потери составляли до 1300 оккупантов в сутки и наконец темп их продвижения упал.

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