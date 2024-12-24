Враг безуспешно пытался выбить Силы обороны с занимаемых позиций: произошло 235 боевых столкновений – Генштаб

На поле боя в Украине в понедельник, 23 декабря, по состоянию на 22:00 произошло 235 боевых столкновений воинов Сил обороны с российскими оккупантами. Больше всего атак враг совершил на Покровском, Времеевском и Кураховском направлениях.

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Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Силы обороны продолжают стойко стоять на защите Украины, а войско России испытывает большие потери – только на Покровском направлении противник потерял 201 оккупанта, еще 224 получили ранения.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг 19 раз пытался вытеснить ВСУ с занимаемых позиций вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Лозовой, Двухлетней и Богуславки.

На Лиманском направлении противник атаковал Силы обороны 26 раз, пытаясь продвинуться в направлении Грековки, Новоегоровки, Зеленой Рощи, Новой Кругляковки, Твердохлебовой, Надежды, Новосергеевки, Тернов, Шейковки, Сергеевки, Макеевки и Ивановки.

На Северском направлении в районе Белогоровки наши защитники отразили 13 вражеских штурмов.

На Краматорском направлении противник совершил 9 атак в районах Ступочек, Временного Яра и Предтечиного. Все атаки были остановлены.

На Торецком направлении в районах Дилиевки, Дачного, Белой Горы, Щербиновки и Торецка враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону. Два боестолкновения еще продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение дня оккупанты совершили 30 атак в районах населенных пунктов Миролюбовка, Даченское, Новый Труд, Новотроицкое, Зеленое, Новоезаветовка, Новооленовка, Новопустынка, Воздвиженка, Луч, Лисовка и Успеновка. Все атаки украинские защитники успешно отразили.

По предварительным данным, на этом участке фронта ликвидирован 201 оккупант, еще 224 – ранен. Уничтожена одна боевая машина пехоты, три единицы автомобильной и единица мототехники. Кроме того, были повреждены два танка противника.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 32 боевых столкновения. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Курахово, Петропавловка, Солнцевка, Старые Терны, Дачное, Константинополь и Андреевка, по районам которых противник активно привлекал бомбардировочную авиацию.

На данном направлении противник потерял 77 оккупантов убитыми и ранеными.

На Времивском направлении произошло 35 боеприкосновений в районах Новодаровки, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сторожевого, Великой Новоселки, Нового Комара и Новоселки. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении в районе Белогорья наши защитники отразили один вражеский штурм.

На Ореховском направлении враг четырежды безуспешно пытался выбить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки.

На Приднепровском направлении враг совершил одно штурмовое действие, которое успешно отразили наши защитники.

На Курском направлении ВСУ отразили 46 атак российских оккупантов. Враг нанес 374 артиллерийских удара, из них 9 – из реактивных систем залпового огня.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ не находятся в окружении в селе Макаровка на Времивском направлении (Донецкая область), утверждает ОСУВ "Хортица". Эта ошибочная информация базируется на данных, "не соответствующих динамике боевых действий".

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