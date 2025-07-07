Враг бил артиллерией и дронами: на Днепропетровщине в результате вражеской атаки пострадали пять человек. Фото

Страна-террорист Россия в очередной раз нанесла удары по Днепропетровщине. В результате вражеской атаки пострадали пять человек, есть разрушения.

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Об этом, 7 июля, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Под удар попали районный центр, Марганецкая и Маломихайловская громады.

По информации Лысака, Никопольщину россияне атаковали из артиллерии и с помощью дронов.

"Ранены 66-летняя женщина и 73-летний мужчина. Будут лечиться амбулаторно. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка", – говорится в сообщении.

Также пожар начался в гимназии, спасателям удалось оперативно потушить огонь.

"Маломихайловскую общину Синельниковского района российская армия атаковала БпЛА. Пострадали три человека – женщина и два мужчины", – написал глава Днепропетровской ОГА.

В 2 частных домах и столовой возник пожар, огонь потушили. Из-за российского удара пострадало сельскохозяйственное предприятие.

По информации ГСЧС Украины, в селе Просяное Синельниковского района произошел пожар в частном жилищном секторе, в результате чего три человека пострадали.

"В селе Просяное Синельниковского района произошло возгорание в частном жилищном секторе. Огнем охвачено 1500 м.кв. жилых зданий. Пожар ликвидирован. Предварительно пострадали три человека", – говорится в сообщении.

К тушению привлекалось 20 спасателей и 5 единиц техники ГСЧС.

Напомним, утром 7 июля, российская оккупационная армия нанесла удары дронами по жилым кварталам Харькова. Произошло попадание в многоэтажку, возник пожар. Пострадало более 20 человек, среди которых – дети.

В ночь на 7 июля, РФ нанесла очередные удары по столице Украины с помощью БПЛА. Из-за падения сбитых вражеских целей в Киеве повреждены гражданские здания, загорелась газовая труба и автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 июля, страна-агрессор ударила по Сумской области. В результате атаки возник масштабный пожар, 2 человека погибли, еще 2 – получили травмы. Под удар попал Битицкий старостат.

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