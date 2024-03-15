Враг бросает в бой малые группы пехоты: в Нацгвардии показали отражение штурмов оккупантов на Запорожском направлении. Видео

На Запорожском направлении продолжаются напряженные бои с оккупантами. Вражеские силы бросают в бой небольшие группы пехоты для атаки с фланга по нашим позициям, используя особенности местности.

Бойцы 3-го штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" продемонстрировали, как удерживают оборону в условиях чрезвычайной сложности. Видео боев было опубликовано в Telegram-канале Национальной гвардии Украины.

Защитники смогли отразить вражеское наступление и оккупанты с потерями отступили.

"Бойцы 3 штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" в чрезвычайно сложных условиях держат оборону. Благодаря умелым и профессиональным действиям Омеговцы мужественно и хладнокровно отразили очередную волну наступления, враг отступил понеся потери", – сообщили в Нацгвардии.

Ранее бойцы Национальной гвардии Украины остановили наступление войск РФ, которые "лобовыми" атаками пытались прорвать оборону наших позиций на юге. Во время боя защитники уничтожили часть бронемашин из двух колонн вражеской техники.

Напомним, что в сети также показали, как бойцы НГУ "Азов" прицельно бьют по захватчикам из FPV-дронов вблизи Тернов. Все попытки оккупантов спастись бегством оказались безрезультатными.

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