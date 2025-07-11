Враг бросает в штурмы малые группы: в ГПСУ рассказали о ситуации на Сумщине и оценили угрозы

Военнослужащие российской оккупационной армии продолжают атаковать приграничные районы Сумщины с помощью различного вооружения, в том числе и беспилотниками. Также противник привлекает для штурмов малые пехотные группы.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он отметил, что под постоянными ударами находится весь 550-километровый участок границы со страной-агрессором Россией.

С начала года наблюдается существенный рост интенсивности атак со стороны России с применением FPV-дронов, дронов с подрывными зарядами и беспилотников на оптоволокне. Также активнее используются корректируемые авиабомбы (КАБы), артиллерия и авиационные удары.

Опасная ситуация сейчас наблюдается на направлениях Хотинской и Юнаковской громад. Там противник пытается прорвать оборону небольшими штурмовыми группами. В то же время украинские защитники удерживают позиции, регулярно уничтожая вражескую пехоту.

По словам спикера, россиянам не удалось достичь продвижения на этих участках. Представитель ГПСУ предположил, что агрессор может попытаться активизировать боевые действия в этом районе. Впрочем, пока отсутствуют признаки концентрации техники или ресурсов, необходимых для широкомасштабного наступления.

"Возможно, (противник. – Ред.) или не имеет техники в достаточном количестве, или сохраняет для каких-то дальнейших действий. Или же враг прекрасно понимает, что появление колонн техники на направлении нашей границы – это фактически сразу ее уничтожение", – пояснил Демченко.

Напомним, 9 июля оккупанты нанесли удар по Сумской области с помощью дронов. Под вражескую атаку попал поселок Недригайлов в Роменском районе. В результате атаки пострадали мирные жители и гражданская инфраструктура.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "очень внимательно" наблюдает за ситуацией на Сумском направлении, куда Россия стянула около 50 тысяч оккупантов.

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