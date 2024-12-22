'Враг чувствует свое превосходство': Селезнев объяснил, на какие направления фронта сделала ставку армия Путина

Российские оккупационные войска, имея преимущество сил, активно наступают на Покровском и Кураховском направлениям фронта, понимая, что ВСУ сложно их удерживать. Вероятнее всего, враг ожидает, что это позволит ему оккупировать ключевые города в этом районе.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев. Отдельно подчеркнул, что в прогнозах о будущем войны следует ориентироваться на ресурс возможностей Сил обороны Украины и российской оккупационной армии, а не, например, дату инаугурации нового американского лидера.

"Необходимо смотреть в корень и определять все факторы, чтобы оценивать будущее, которое нас ждет… К сожалению, наши ожидания начала октября этого года о том, что российский наступательный потенциал будет выхолощен, не стали реальностью", – констатировал он.

Ныне российские войска продолжают наступать, хотя постепенно этот потенциал у них действительно лишается дальнейшего развития.

По словам Селезнева, об этом свидетельствует то, что командование путинской армией вынуждено перебрасывать некоторые ресурсы из других участков фронта на Покровское и Кураховское направления.

"Поскольку интенсивные боевые действия выхолащивают ресурсы российских оккупантов, которые действуют на этом участке фронта. Эти два участка для врага крайне важны. Он чувствует свое преимущество, понимает, что украинским Силам обороны сложно удерживать их", – объяснил эксперт.

Он считает, что армия РФ исходит из следующих соображений: еще немного поддавим, чтобы гарантированно взять под контроль Курахово и, соответственно, создать предпосылки для оккупации Покровско-Мирноградской городской агломерации.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 декабря спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин отметил, что ожесточенные бои продолжаются уже в городской застройке Курахового. В то же время враг сосредотачивает свои основные усилия и усложняет ситуацию также возле Покровска, еще оккупанты усилили давление на Краматорском, Торецком и Времивском направлениях.

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