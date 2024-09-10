Враг давит на левобережье Днепра: в ОСУВ 'Таврия' заявили, что количество вражеских штурмов выросло

В зоне оперативного управления "Таврия" российские оккупанты значительно усилили количество атак. 9 сентября враг совершил более 330 ударов дронами-камикадзе, что является наибольшим показателем за несколько месяцев.

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Большинство из этих атак было направлено на Херсонщину. Об этом сообщил спикер оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховой в эфире "Общественное онлайн".

"Интенсивность штурмовых действий со стороны врага и количество обстрелов существенно выросли. Больше всего россияне давят на наши позиции на левобережье Днепра, то есть в Херсонской области".

Обращаю внимание, что за минувшие сутки противник нанес более 330 ударов дронами-камикадзе, не считая "Шахеды", и это – больше всего за несколько последних месяцев. Большинство из этих ударов (дронами-камикадзе) пришлись на Херсонщину", – сообщил спикер.

По словам Лиховия, также значительно возросло количество артиллерийских обстрелов противника – 312 за минувшие сутки, а также количество сбросов боеприпасов с дронов – 224 за 9 сентября.

Ранее сообщалось, что в Украине в течение 9 сентября произошло 167 боеприкосновений с войсками Российской Федерации. Больше всего – на Кураховском (46) и Покровском (41) направлениях. Наша авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника, а также поразили пять артиллерийских систем россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно официальной статистике Генштаба ВС Украины, 9 сентября Силы обороны отминусовали 1380 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла 178 единиц техники и вооружения.

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