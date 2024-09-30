Враг давит на Покровском направлении: военный рассказал о ситуации и нуждах ВСУ. Видео

На Покровском направлении наблюдается большая концентрация вражеских сил. Противник создает наибольшее давление именно на этом участке фронта.

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Об этом сообщил офицер отряда "Крылья ОМЕГИ" ЦСП Национальной гвардии Украины, известный под позывным Фазой, в эфире "КИЕВ24". По его мнению, это следствие советской военной стратегии.

"Я думаю, что все же, да, это может субъективное большее мнение, но чувствуется, что больше всего он сосредоточился именно на Покровском направлении, то есть именно на это выступление они давят больше всего. Это, я думаю, следствие советского военного мнения, которое, скажем, заставляет сосредоточиться на том направлении, на котором они имеют относительный успех", – сказал он.

Несмотря на интенсивные боевые действия, подразделение "Крылья ОМЕГИ" остро нуждается в новых кадрах. Больше всего не хватает водителей, инженеров-подрывников и пилотов FPV-дронов. Фаза также отметил, что подразделение готово принять и тех, кто еще не имеет опыта в этих специальностях, но стремится учиться.

"Очень нуждаемся в водителях, нуждаемся в инженерах, подрывниках, нуждаемся в пилотах ФПО, но если человек, скажем, готов научиться, то готовы учиться. Основное желание воевать и, скажем, обучаемость", – добавил военный.

Напомним, Россия опрокидывает на Покровское направление новые резервы и планирует воспользоваться благоприятными условиями, чтобы штурмовать город. Враг спешит, потому что хочет успеть до периода дождей, ведь тогда проводить штурмы будет очень сложно.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что российские оккупанты предпринимают попытки обойти Покровск и ударить по флангам. Ситуация на этом направлении фронта напряженная, но контролируемая.

Ранее сообщалось, что темпы наступления войск РФ на Покровском направлении фронта не слишком высоки и в дальнейшем могут снизиться из-за погодных условий. Сейчас на сам город Покровск враг вроде бы уже не особенно продвигается, но серьезная опасность существует для населенных пунктов к югу.

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