Враг давит на Покровском направлении, за сутки произошло 161 боевое столкновение – Генштаб

На линии фронта за прошедшие сутки произошло 161 боевое столкновение с врагом. Самой тяжелой ситуация остается на Покровском направлении, что на Донетчине.

Уже с начала текущих суток там враг предпринял 19 попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 10:00 23 июня.

В ГШ отметили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 161 боевое столкновение.

"По уточненной информации, в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов, с применением 21 ракеты, 41 авиаудар (в частности, сбросил 76 КАБов), совершил более 4000 обстрелов, 91 из них из реактивных систем залпового, провел свыше 1500 ударов дронами-камикадзе", – отмечено в сводке.

Однако украинские воины давали агрессору достойный ответ.

Так, накануне Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 17 районов сосредоточения личного состава, два средства ПВО, артиллерийское средство, пять складов боеприпасов, станцию РЭБ, радиолокационную станцию, наземную станцию управления БПЛА и пункт управления противника.

Видео дня

"За минувшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1270 человек. Также враг потерял 10 танков, 15 боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, две РСЗО, два средства ПВО, 50 БпЛА ОТР, 13 ракет, 44 автомобиля и восемь единиц специальной техники", – констатировали в Генштабе.

Не снижается интенсивность вражеских атак и 23 июня. С начала текущих суток до 10 часов утра на линии фронта уже произошло 52 боевых столкновения.

Захватчики совершили один ракетный удар с использованием трех ракет, 14 авиационных ударов с применением 24 КАБов, 36 раз атаковали дронами-камикадзе, 654 раза обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

На Харьковском направлении агрессор провел три атаки в районе Волчанска. Две – отражены, одна на 10 часов утра еще продолжалась.

"Ситуация контролируемая. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи", – заверили в Генштабе.

За прошедшие сутки враг потерял на этом направлении 82 оккупанта безвозвратно и ранеными. Кроме того, украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, средство ПВО и шесть автомобилей. Поврежден танк, три пушки и три автомобиля захватчиков. Поражены 44 вражеских укрытия с личным составом и два склада с боеприпасами.

На Купянском направлении с начала суток украинские воины отбивают три атаки в районе Стельмаховки. Ситуацию украинские воины контролируют.

На Лиманском направлении российские захватчики пытаются атаковать недалеко от села Копанки и в Серебрянском лесу. Одна атака отбита. Две – продолжаются. Ситуацию в Генштабе назвали контролируемой.

На Северском направлении с начала суток произошло восемь боевых столкновений. Враг концентрирует усилия в районе Раздоловки – отражены пять атак и две еще продолжаются. Кроме того, оккупанты пытаются прорваться в направлении Выемки.

На Краматорском направлении враг не так активен – произошло три атаки. Оккупанты неудачно штурмовали возле Клещиевки. Идут бои неподалеку Ивановского и Андреевки. Подразделения Сил обороны успешно сдерживают давление, на отдельных участках усиливают позиции.

На Торецком направлении идет бой в районе Пивничного.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время враг предпринял 19 попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия фиксируются вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Новоселовка Первая, Сокол и Уманское. Отбиты четыре атаки, а 15 – продолжаются. Наиболее активно враг атакует по направлению Очеретино.

"Дорого заплатил враг за вчерашнюю активность на Покровском направлении. По уточненной информации, российский агрессор суммарно потерял 314 человек убитыми и ранеными. Уничтожены танк оккупантов, три пушки, четыре боевых бронированных машины и автомобиль. Кроме того, еще две боевые бронированные машины и девять автомобилей получили повреждения", – добавили в Генштабе.

На Кураховском направлении произошло пять вражеских атак вблизи Невельского, Георгиевки и Парасковеевки. Продолжается бой на трех локациях, а две попытки врага продвинуться вперед остановлены. Ситуация остается под контролем Сил обороны.

На Ореховском направлении отражены четыре штурмовые действия противника в районах Малой Токмачки и Работино. Потери позиций не допущены.

"На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений. Силы обороны Украины предпринимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника и истощения его боевого потенциала", – заверили в Генштабе.

Напомним, ранее в сети появились спутниковые кадры последствий поражения склада "Шахедов" в России. В Краснодарском крае РФ в ночь на 21 июня эти склады были уничтожены, украинские воины повредили также сопутствующую инфраструктуру вражеского объекта, под поражение попали инструкторы и курсанты.

Кроме того, 23 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что воздушные силы ВСУ поразили пункт управления мотострелкового полка врага на территории РФ.

Между тем, в Курской области защитники нашего государства ударили по складам аммиачных удобрений, которые захватчики использовали для накопления военной техники и боеприпасов. Результат удара получился крайне зрелищным.