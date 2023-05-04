'Враг доведен до отчаяния': Гуменюк предупредила о высокой угрозе ракетных ударов по Украине

Корабельная группировка российской террористической армии продолжает маневрировать в акватории Черного моря. Враг завел часть ракетоносителей в пункты базирования, однако угроза по-прежнему сохраняется на очень высоком уровне.

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В Черном море россияне продолжают держать два ракетоносителя с общим залпом до 16 "Калибров". Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, враг продолжает маневрировать в Черном море и регулярно меняет позиции на воде. Часть кораблей включая ракетоносители российские террористы завели в пункты базирования.

"Враг маневрирует, постоянно меняет позиции и количественный состав своей группировки. Если утром корабельная группировка была увеличена до 11 с наращиванием присутствия ракетоносителей, то сейчас два ракетоносителя заведены в пункты базирования. В общем корабельная группировка уменьшена до 7 единиц в Черном море", – сказала Гуменюк.

В ОК "Юг" отметили, что два ракетоносителя продолжают находится в акватории Черного моря, что свидетельствует о высокой вероятности ракетных ударов по всей территории Украины. При этом Гуменюк отметила, что из-за отчаяния государство-террорист Россия может использовать свой стратегический запас ракет.

"Сейчас на боевом дежурстве находятся два ракетоносителя – это 16 ракет типа "Калибр" в максимальном количестве. В таком случае уровень ракетной угрозы мы расцениваем как достаточно высокий. 16 высокоточных ракет могут быть применены по территории Украины. Видим, что враг доведен до отчаяния и может переступить черту, за которой начинается стратегический запас ракет", – отметила спикер ОК "Юг".

Напомним, страна-агрессор Россия ночью 4 мая устроила третью с начала месяца воздушную атаку на столицу Украины. Враг запустил в сторону Киева дроны-камикадзе типа Shahed и, вероятно, баллистические ракеты.

Ранее сообщалось, что силы государства-террориста России ночью 4 мая атаковали Одессу 15 дронами-камикадзе Shahed-131/136 иранского производства. Из них 12 БПЛА защитники неба сбили, но зафиксирован и прилет – по общежитиям одного из учебных заведений.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники неба над Украиной нанесли урон российским оккупантам на юге. Над Николаевщиной и Херсонщиной 3 мая воины уничтожили четыре российских беспилотника.