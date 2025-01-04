Враг хочет перехватить инициативу: в ISW оценили, что происходит на Курщине и какие силы задействовала Россия

На территории Курской области 3 января продолжались ожесточенные бои. Там российские войска пытаются перехватить инициативу, до сих пор – безуспешно: с российской стороны привлечены значительные силы.

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Заявления российских пропагандистов по поводу "успехов" россиян на Курщине пока ничем не подтверждаются. Об этом говорится в аналитическом материале Института изучения войны (ISW)

В течение 3 января в Курщине продолжались ожесточенные бои между украинскими и российскими войсками. Впрочем, подтвержденных продвижений ни у одной из сторон не было.

Не подтверждаются, в частности, заявления одного из российских "военкоров" о том, что российские войска якобы продвинулись в северо-восточной части Леонидово и северной части Александрии (оба юго-восточнее Коренево).

В целом российские пропагандисты накануне писали, что бои продолжаются юго-восточнее Коренево в районе Леонидово, Александрии, Викторовки, Николаево-Дарьино, Кругленького и к югу от Суджи в районе Куриловки.

На Курщине российские войска пытаются перехватить инициативу, однако, как признал один из "военных блогеров" РФ, сделать это им не удается.

На Курщине, по оценкам ISW, действуют операторы беспилотников российского 56-го полка воздушно-десантных войск (7-я дивизия), подразделения добровольческого отряда "Тигр" (боевой резерв российской армии [БАРС]), разведчики отряда "Анвар Спецназ" ( возможно, речь идет о добровольческом отряде БАРС-25 "Анвар") и элементы десантно-штурмовой группы "Ветераны".

Напомним, ранее в ISW заявили, что российские войска продвинулись в районах Покровска, Курахово и Угледара в Донецкой области.

Также аналитики в канун нового года показали, как изменилась карта войны в Украине за год. За 2024-й российская армия оккупировала 4168 кв км, потеряв сотни тысяч солдат.

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