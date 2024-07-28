Враг хочет вытеснить силы обороны на Торецком и Покровском направлениях, в Харьковской области продолжаются штурмы – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. В течение суток 27 июля на фронте было зафиксировано 129 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Торецком и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 28 июля.

В течение суток путинская армия нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 74 авиаудара, в том числе сбросив 101 авиабомбу. Кроме этого, противник произвел 4883 обстрела, из них 129 – из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами были районы населенных пунктов Липцы, Глубокое, Слобожанское, Малые Проходы, Дементиевка, Борщевая, Терновая, Волчанск, Петропавловка Харьковской области; Лиман, Торское, Дружба, Торецк, Нью-Йорк, Ивановка, Лисическое, Мирноград, Гродовка, Александрополь, Константиновка, Курахово, Галициновка, Водяное, Урожайное, Новодаровка Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Каменское, Пятихатки Запорожской области; Бургунка Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили артиллерийскую систему, радиолокационную станцию ​​и два средства ПВО.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, в общей сложности произошло девять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки было три боевых столкновения. Силы обороны отражали атаки противника в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили 14 атак противника в районах Новосергеевки Харьковской области, Макеевки, Невской Луганской области; Тернов Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отбиты восемь атак в районах населенных пунктов Верхнекаменное и Спорное.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили шесть попыток противника прорвать оборону ВСУ в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.

Враг 28 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населённых пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

На Покровском направлении нашими защитниками отражены 29 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Яснобродовка, Воздвиженка, Тимофеевка, Новоселовка Первая и Калиново, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Парасковеевка, где враг пытался 18 раз прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении противник предпринял семь безуспешных попыток прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Константиновка и Раздольное Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области.

На Приднепровском направлении враг пытается атаковать наши позиции в островной зоне. За прошедшие сутки совершил три неудачных атаки на позиции Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. В общей сложности за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 21 боевую бронированную машину, 51 артиллерийскую систему, две РСЗО, средство ПВО, 30 БПЛА оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты и 72 автомобиля оккупантов.

Напомним, около 6 часов утра 28 июля с временно оккупированного левобережья Херсонщины российские войска обстреляли пригород Херсона. В поселке Камышаны повреждены жилые дома.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 июля силы ПВО сбили ракету Х-59 и семь "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину. По словам командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука, ракету захватчики запускали с воздушного пространства над акваторией Черного моря, "Шахеды" – всего их было восемь – с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.