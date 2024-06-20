Враг хотел эвакуировать свою технику, но тщетно: в 63-й ОМБр показали отработку по оккупантам. Видео

Воины 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины показали, как сорвали планы оккупанты эвакуировать бронетехнику с поля боя. Защитники уничтожили боевую машину пехоты (БМП) и бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ).

Видео дня

"Взрывное" видео было опубликовано 20 июня в официальном Telegram-канале 63-й ОМБр. По словам военных, по вражеской бронетехнике отработали операторы БПЛА при поддержке разведки и артиллерии.

"Эвакуация вражеской бронетехники провалилась. Пилоты батальона беспилотных систем при постоянной поддержке разведки и артиллерии 63-й бригады уничтожили как БМП, так и БРЭМ, которая приехала ее спасать", – говорится в публикации.

Защитники также призвали поддержать их борьбу с врагом донатами – сейчас воинам нужны дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, РФ за прошлые сутки на фронте в Украине потеряла еще 1170 своих военных. Также украинские воины обезвредили 171 единицу вооружения и техники врага.

В 36-й ОБМП показали один из штурмов в Харьковской области, где ВСУ имеют успехи. В результате морпехи произвели зачистку вражеского опорного пункта.

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