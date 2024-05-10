'Враг имитирует широкомасштабное наступление!' В СНБО объяснили новую ловушку от армии РФ

Ситуация на приграничных Харьковской области, где российские оккупационные войска начали штурм, полностью контролируется Вооруженными силами Украины. В СНБО отметили, что враг имитирует широкомасштабное наступление.

В то же время, пропагандистская машина пытается разогнать панику. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Ситуация контролируется силами обороны. Похоже именно на имитацию врагом широкомасштабного наступления с задействованием ограниченных сил и средств, проведения разведки боем. У россиян потери в технике и живой силе", – говорится в сообщении.

Коваленко отметил, что эта операция сопровождается информационной кампанией военных корреспондентов РФ, описывающих перемещение их сил вглубь на километры, на самом деле вымышленные. Все это происходит для попытки создать панику и использовать информационный вакуум.

"Местами ситуация усложнена, но контролируется нашими войсками", – добавил глава ЦПИ.

Напомним, 10 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что еще с вечера предыдущего дня российские оккупанты усилили обстрелы на северном направлении, ДРГ пытались прорвать границу. Попытку прорыва с использованием техники подтвердили и в Министерстве обороны Украины.

Синегубов уверял, что вражеские атаки украинские воины отбивают и не отдали россиянам ни одного метра украинской земли. В то же время журналист Юрий Бутусов заявил, что враг захватил четыре села в приграничных районах Харьковской области.

То, что российские войска начали наступление на Харьковщине, наконец подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, он добавил, что эти намерения не были тайной для украинских воинов и они подготовились к встрече врага.

Между тем жителей пограничной зоны призывают быть максимально осмотрительными, находиться в укрытиях. Источники OBOZ.UA отмечают, что из Волчанска и окрестностей города на Харьковщине эвакуируют людей.