'Враг ищет слабые места': военный рассказал, что происходит на Волчанском направлении, и раскрыл тактику оккупантов. Карта

На Волчанском направлении продолжаются активные боевые действия. Российские оккупационные войска ежедневно пытаются прорвать украинскую оборону.

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Однако оккупантам это не удается: украинские защитники держат позиции, несмотря на постоянные попытки штурмов. Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" сообщил начальник пограничной заставы бригады "Форпост" с позывным Телик.

Он отметил, что захватчики систематически ищут слабые места в обороне ВСУ, но успехов не имеют.

По словам Телика, противник меняет тактику и все реже использует бронетехнику, потому что она становится легкой мишенью для украинских FPV-дронов.

"Когда едет бронетехника – ее можно увидеть заранее, ее можно услышать и легко поразить FPV-дроном. В последнее время враг использует мотоциклы, которыми передвигается к позициям, где пробует накопить силы и проводить штурмовые действия", – сказал военный.

Несмотря на то, что бронетехника может перевозить больше живой силы, именно ее уязвимость стала существенной преградой для оккупантов.

Как писал OBOZ.UA, ранее наши защитники из рядов ГПСУ показали уничтожение точки запуска вражеских БПЛА на Волчанском направлении.

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