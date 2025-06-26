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"Враг ищет слабые места": военный рассказал, что происходит на Волчанском направлении, и раскрыл тактику оккупантов. Карта

Ольга Ганюкова
War
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'Враг ищет слабые места': военный рассказал, что происходит на Волчанском направлении, и раскрыл тактику оккупантов. Карта

На Волчанском направлении продолжаются активные боевые действия. Российские оккупационные войска ежедневно пытаются прорвать украинскую оборону.

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Однако оккупантам это не удается: украинские защитники держат позиции, несмотря на постоянные попытки штурмов. Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" сообщил начальник пограничной заставы бригады "Форпост" с позывным Телик.

Он отметил, что захватчики систематически ищут слабые места в обороне ВСУ, но успехов не имеют.

По словам Телика, противник меняет тактику и все реже использует бронетехнику, потому что она становится легкой мишенью для украинских FPV-дронов.

"Когда едет бронетехника – ее можно увидеть заранее, ее можно услышать и легко поразить FPV-дроном. В последнее время враг использует мотоциклы, которыми передвигается к позициям, где пробует накопить силы и проводить штурмовые действия", – сказал военный.

Несмотря на то, что бронетехника может перевозить больше живой силы, именно ее уязвимость стала существенной преградой для оккупантов.

"Враг ищет слабые места": военный рассказал, что происходит на Волчанском направлении, и раскрыл тактику оккупантов. Карта

Как писал OBOZ.UA, ранее наши защитники из рядов ГПСУ показали уничтожение точки запуска вражеских БПЛА на Волчанском направлении.

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