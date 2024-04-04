'Враг накапливает ресурсы': в Воздушных силах рассказали, как оккупанты готовятся к новым массированным атакам на Украину

Российские оккупанты сделали определенный перерыв в массированных ракетных атаках против Украины. В настоящее время противник изучает расположение украинской ПВО и накапливает ресурсы.

Об этом в эфире телеканала "Мы Украина" рассказал спикер командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш. Также, по его словам, мощные массированные атаки не исключаются.

"Сейчас мы видим, что у противника определенный перерыв – он изучает, где именно расположена ПВО, использует складки рельефа, местности, русла рек, где он может передвигаться незамеченным для наших сил. Конечно, враг накапливает свои ресурсы для массированных атак в дальнейшем", – отметил спикер.

Он заверил, что украинские защитники также готовятся к российским обстрелам.

"Мы готовы отбивать, перезаряжаемся, перемещаемся, и будем готовы уничтожать все воздушные силы, которые запустит враг", – подчеркнул Евлаш.

Напомним, в ночь на 4 апреля Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили в небе над рядом регионов 11 из 20 российских дронов-камикадзе типа Shahed. Оккупанты запускали их с северного и южного направлений.

Враг ударил по жилищной инфраструктуре Харькова, убив спасателей. Два десятка "Шахедов" оккупанты запустили по Харьковщине с территории Курской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Евлаш сообщил, что угроза применения против Украины военной авиации из воздушного пространства Беларуси существует. Однако Воздушные силы пристально отслеживают взлеты и перемещение самолетов в соседнем государстве.

– Ранее представитель ВС ВСУ также отмечал, что в перерывах между массированными обстрелами Россия проводит планирование и накопление средств поражения. Силы обороны тщательно мониторят эту ситуацию.

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