Враг накапливает силы и пытается найти слабые места по всей линии фронта: военный рассказал о ситуации. Карта

По всей линии фронта оккупанты с определенной периодичностью накапливают человеческий ресурс и технику и пытаются совершить определенные штурмовые действия. Российские войска стремятся отыскать слабые места, в том числе проводят атаки на изломе линии ответственности подразделений.

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О ситуации в зоне боевых действий, в частности на Северском направлении, рассказал в эфире КИЕВ24 командир подразделения "БАРНИ" мотопехотного батальона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" Степан Барна. Он отметил, что бойцы их батальона недавно отразили одну из таких атак врага.

Ключевой задачей врага является найти слабое место и проломить систему сил обороны, фортификационных сооружений, чтобы продвинуться вглубь нашей территории.

"Такая попытка была буквально несколько дней назад. Враг подтянул более двух десятков БМП, МТ-ЛБ и других средств, почти полторы сотни пехотинцев, пытавшихся наскоком прорваться в нашем районе ответственности. Благодаря слаженным силам бригад, поддержке артиллерии и авиации и непосредственно ребятам и девушкам, выполняющим боевые задания в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" нам удалось остановить наступление врага. Более того, враг понес потери, большие потери", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска на Купянщине активно применяют авиацию. Сейчас враг действует по уже привычному для него сценарию, он фактически ровняет с землей левобережную Купянщину.

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