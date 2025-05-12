'Враг накапливает силы, ВСУ прижаты к реке': военный указал на угрозу для Сил обороны на Купянском направлении. Карта

Российские оккупационные войска накапливают силы на Купянском направлении фронта в Харьковской области для проведения штурмов в дальнейшем. Сейчас на этом участке военные Сил обороны не фиксируют крупные штурмы врага с применением бронетехники, но оккупанты все же пытаются улучшить свое положение с помощью малых штурмовых групп.

Видео дня

Об этом рассказал военнослужащий 77 бригады ВСУ Виктор Петрович в воскресенье, 11 мая, в эфире канала Киев24. По его словам, враг понес большие потери ранее, поэтому сейчас вынужден восстанавливаться, накапливать силы и готовиться к новым штурмам.

"Враг готовится. Из-за больших потерь в предыдущие периоды враг накапливается и пытается малыми группами через стыки со смежными подразделениями проникнуть и закрепиться где-то между нашими позициями. Так россияне стремятся улучшить свое положение во время "зеленки", когда есть большие возможности для маскировки. Что касается больших бронегрупп, то сейчас враг накапливается и готовится к дальнейшим боевым действиям", – сказал он.

В то же время военный отметил, что для Сил обороны Украины на Купянском направлении ситуация является угрожающей.

По его словам, ВСУ прижаты к реке Оскол. Если россияне захватят еще несколько километров на этом участке фронта, то для наших войск значительно ухудшится логистика.

"Сложная ситуация, потому что мы прижаты к реке Оскол. Если отдать врагу еще несколько километров, то для нас будет затруднена логистика. Россиянам не удалось подвинуть наши позиции, нам удается оставаться на левом берегу реки Оскол. И нам не надо занимать оборону сугубо по правому берегу, поэтому врагу не удается вытеснить нас. Важно быть максимально готовыми к отражению вражеских штурмов и отражать их с нулевой успешностью для врага", – добавил военный.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении оккупанты терпят неудачи, поэтому вынуждены постоянно менять тактику. В последнее время враг концентрируется на уничтожении тыловой инфраструктуры и разведки, чтобы дальше беспрепятственно продвигаться вперед.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!