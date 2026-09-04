Враг нанес двойной удар по складам в Одесской области: есть пострадавшие. Фото

Армия России нанесла двойной удар по складам с продовольственными и промышленными товарами в Одесской области. В результате этого вспыхнул пожар, двое человек получили ранения.

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Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер. Из-за пожара загорелись также припаркованные рядом грузовые автомобили.

Что известно

По словам чиновника, в результате атаки были повреждены окна и фасад здания. Кроме того, вспыхнул пожар, из-за которого загорелись и грузовые автомобили.

"В результате атаки пострадали два человека. В настоящее время все пожары ликвидированы спасателями. На месте продолжаются работы по устранению последствий", – говорится в сообщении.

Отметим, что утром 4 сентября российские войска атаковали Одессу. В одном из районов города в результате вражеских обстрелов были повреждены автомобили и жилые дома.

Главные истории дня

Пострадали как минимум пять мирных жителей, в том числе подросток, один человек погиб.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью стало известно, что российские оккупанты попали в многоэтажный дом в Кропивницком. Сообщалось о пострадавшем.

Также накануне российские дроны атаковали Киев, один человек погиб, среди пострадавших есть ребенок.

Кроме того, в Киевской области россияне нанесли удар по заводу Coca-Cola. Эту атаку президент Украины Владимир Зеленский назвал "четким сигналом для США".

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