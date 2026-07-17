Враг нанес удар по Изюму в Харьковской области: ранены двое детей и мужчина

В пятницу, 17 июля, тактическая авиация Воздушно-космических сил России нанесла авиаудар по Изюму в Харьковской области. В результате попадания управляемой авиабомбы пострадали три человека, в том числе двое детей.

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Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. В настоящее время с ними работают врачи.

"Восьмилетний мальчик получил взрывные ранения, у 16-летней девушки – ранения осколками стекла. Также ранения осколками стекла получил 40-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении главы ХОГА.

Обстрелы Харькова и области

Утром 8 июля российские войска нанесли удар по Харькову. На областной центр захватчики направили ракеты: попали в жилой дом. Известно о двух погибших, еще как минимум 34 человека пострадали, среди них – четверо детей.

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Незадолго до ракетного удара по Немишлянскому району оккупанты атаковали дронами АЗС в Киевском районе Харькова. Там вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Враг также терроризировал жителей Немишлянского района Харькова. В результате ударов дронов повреждены более 20 частных домов, остекление окон храма, сеть уличного освещения и пять автомобилей.

Около 02:30 Терехов сообщил о двух пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что в немецкой больнице скончалась выпускница Харьковского медуниверситета, получившая тяжелые ранения во время авиаудара по Харькову. За жизнь Ннани Адаоби Мериан сначала боролись харьковские медики, впоследствии её доставили в Германию.

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