Враг нашел слабое место в нашей обороне: Селезнев пояснил парадокс наступления армии Путина

Наступательный потенциал российской оккупационной армии в Украине не истощается, и это связано с двумя причинами. Враг нашел слабое место в обороне украинской армии, и умело использует свое преимущество.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев. "Ситуация в определенной степени парадоксальна", – заметил он.

"Мы были уверены, что на начало или середину марта наступательный потенциал российской оккупационной армии будет выхолощен. По крайней мере, именно на этом акцентировал наше внимание руководитель военной разведки генерал Буданов", – сказал военный эксперт.

По его оценкам, есть две объективные причины, почему оккупационная армия по-прежнему имеет возможность наступать. Первая состоит в том, что оккупант пустил в ход стратегические резервы, которые "держал на исключительный случай".

Вторая причина – активное применение фугасных и управляемых авиабомб, ФАБов и КАБов. "Колоссальные масштабы применения этих боеприпасов – а в течение марта враг использовал порядка 2300 ФАБов и КАБов – свидетельствует о том, что противник нашел слабое место в нашей системе обороны", – констатировал Селезнев.

"Что дальше? Я думаю, тенденции будут определяться ресурсными возможностями украинских Сил обороны. Системы ПВО, ракетные и дроновые системы, которые будут позволять нам уничтожать вражеские носители ФАБов и КАБов непосредственно в местах их базирования, авиационная компонента, истребители F-16, которые будут держать дальше от наших границ вражеские самолеты", – пояснил эксперт.

Как писал OBOZ.UA, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия имеет возможность ежедневно наносить 100 ракетных ударов по Украине. Однако страна-оккупант не делает этого, поскольку оставляет стратегический запас на чрезвычайный случай.