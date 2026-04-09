'Враг не имеет сил захватить Константиновку и Дружковку': Зеленский о ситуации на фронте

У армии России недостаточно сил, чтобы до конца апреля захватить Константиновку и Дружковкув Донецкой области. В то же время на Покровском направлении Донецкой области ситуация до сих пор сложная, но стабильная.

Видео дня

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время заседания Конгресса местных и региональных властей. Его слова приводит "Укринформ".

Ситуация в Константиновке и Дружковке

По словам главы государства, Москва не меняет своих целей, а российская армия вынуждена переносить сроки их выполнения.

"Это невозможно, у них нет на это на сегодня сил, поэтому здесь нечего обсуждать. Они переносят эту цель, она неизменна. Эта агломерация, честно говоря, она та же, мы видим те же кадры, но разные даты. Сил у них недостаточно для этого, ну и они несут большие потери", – объяснил Зеленский.

В то же время текущая ситуация на фронте на этом направлении, по словам главы государства, является сложной, но контролируемой украинской армией.

"Очень трудно, но стабильно. Там, к сожалению, очень трудно, но наши держатся", – подытожил украинский президент.

Что происходит в Донецкой области

Заметим, российское высшее военное командование установило для себя дату захвата Константиновки Донецкой области до 25 апреля.

Представитель 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец заявил, что сейчас действия противника свидетельствуют о попытках прорыва непосредственно вглубь города, что создает условия для сокрытия личного состава, но заставляет вести медленные городские бои.

В то же время обходные маневры пока не приносят успеха, а уличные бои не позволяют быстро захватить город. Поэтому запланированныесроки операций ВС РФ значительно затягиваются.

В то же время по данным партизан из движения "Атеш", раненые оккупанты на Константиновском направлении погибают, не дождавшись эвакуации. После ранения их в лучшем случае забирают с позиций через двое-трое суток из-за катастрофической нехватки боевых медиков, что решить оккупанты до сих пор не могут.

Напомним, оккупанты не оставляют попыток захватить город. Чтобы продвинуться, враг пытается закрепиться на его окраинах, но планы постоянно разрушают наши защитники. Они поделились видео, на котором видно уничтожение противника на окраинах города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!