Оккупанты пытались закрепиться в городской застройке Константиновки, но поплатились. Видео

Российские военные не оставляют попыток захватить Константиновку в Донецкой области. Чтобы продвинуться вглубь города, враг пытается закрепиться на его окраинах, но планы постоянно разрушают наши защитники.

Об этом сообщает объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють". Видео уничтожения противника опубликовано в их Telegram-канале.

"Окрестности Константиновки. Оккупанты пытались закрепиться в городской застройке. Но у бойцов полка "Сафари" Объединенной штурмовой бригады "Лють" были другие планы", – говорится в сообщении.

Удачная операция украинских штурмовиков

Чтобы минимизировать риски для украинских штурмовиков во время зачистки врага, наши бойцы применили против захватчиков противотанковые мины. В ответ противник пытался отбрасываться гранатами, однако зря. Операция наших воинов завершилась быстро и эффективно.

"Наши бойцы – без потерь. Враг – ликвидирован. Работаем дальше", – отмечается в сообщении.

Планы врага относительно Константиновки

Стоит отметить, что ранее представитель 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец рассказывал о планах россиян в Донецкой области. По его словам, оккупанты рассчитывают захватить город Константиновка уже в мае, и планируют наращивать темпы наступления на этом направлении.

"Есть информация, что противник поставил себе цель захватить Константиновку до майских праздников. Наращивать темпы он будет однозначно", – сказал Запорожец.

Напомним, Россия продолжает уничтожать украинский город Константиновка. Противник применяет против населенного пункта целый ряд видов вооружения, разрушая здания и убивая мирных жителей. Военные показали, как выглядит город, который разрушается под ежедневными ударами российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, Константиновка в Донецкой области остается городом, за который не утихают бои. Здесь даже ротация наших защитников проводится в чрезвычайной опасности.

