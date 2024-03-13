Враг не оставляет попыток выбить ВСУ с левобережья Днепра: отбиты два штурма армии РФ – Генштаб

За последние сутки в Украине по всей линии фронта было зафиксировано 70 боевых столкновений. Горячее всего на Новопавловском направлении: здесь враг 19 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также враг возобновил попытки выбить украинских защитников с плацдармов на левобережье Днепра.

Об этом свидетельствуют данные из сводки Генштаба на вечер 13 марта. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, отметили в командовании ВСУ.

Всего за сутки враг нанес 2 ракетных и 68 авиаударов, совершил 37 обстрелов из РСЗО.

В свою очередь, авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники противника. Также противовоздушная оборона Украины уничтожила одну ракету Х-31. Ракетные войска нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено, но противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность и наращивает плотность минных заграждений вдоль границы.

На Купянском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где противник пытался вытеснить подразделения с занимаемых позиций. Враг нанес один авиаудар и обстрелял более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес один авиационный удар, а от артобстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении в Силами обороны отражены 3 атаки противника в районах восточнее Часового Яра, Богдановки и Клищиевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес три авиаудара, также под огнем оказалось около 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненьке, Первомайское Донецкой области. Противник нанес 5 авиаударов, под обстрелы попало около 20 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 19 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес три авиаудара, а под огнем окупантов оказались около 20 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Работиного Запорожской области. Также от обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Здесь в течение суток противник совершил 2 безуспешных штурма позиций наших защитников. Под обстрелы попало около 30 населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки российская оккупационная армия "поредела" на 980 единиц личного состава убитыми и ранеными. .Также десятки единиц российской техники подверглись "демилитаризации". Общая же численность потерь врага за весь период полномасштабной войны возросла до 426 870 человек.

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