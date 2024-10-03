Враг не прекращает попыток продвигаться вглубь территории Украины: в Генштабе назвали самые горячие направления

Ситуация на фронте в Украине остается очень напряженной, поскольку противник продолжает активные боевые действия и пытается продвинуться вглубь территории нашей страны. С начала текущих суток, 3 октября, враг совершил 73 атаки на позиции Сил обороны Украины.

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В частности, наибольшая активность наблюдается на Кураховском и Покровском направлениях, где произошло более половины всех атак. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Приграничные районы Сумщины и Черниговщины продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов. В результате атак пострадали населенные пункты, в частности, Семеновка, Клюсы, Покровка, Беловоды, Обода, Дружба, Тимофеевка. Враг беспощадно обстреливает гражданскую инфраструктуру, подвергая риску жизни мирного населения.

Известно, что сегодня российская авиация сбросила одну управляемую авиационную бомбу на территорию Курской области РФ.

На Харьковском направлении российские террористы сбросили десять управляемых авиационных бомб на Черкасскую Лозовую, Старицу и Бочково.

Враг продолжает активно атаковать позиции украинских военных, в частности , на Купянском направлении, где было зафиксировано десять попыток продвижения. Украинские защитники успешно отразили вражеские штурмы вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Куриловка, Песчаное, Первомайское и Вишневое.

В Лиманском направлении ситуация также остается напряженной: российские подразделения не прекращают атаки в районах Макеевки, Новосадового, Торского и Дроновки. На сегодняшний день украинские военные отбили пять из девяти атак, при этом враг активно использует неуправляемые авиационные ракеты, обстреливая Новоегоровку и Серебрянский лес.

На Северском направлении произошли боевые столкновения у Спирного, где украинские защитники успешно отбили вражеский штурм.

Краматорское направление также остается под давлением: российские войска совершили три штурмовых действия возле Андреевки, Белой Горы и Ступочек. Враг использует авиацию, свергнув 11 КАБов в районе Времен Яра.

На Торецком направлении произошло четыре атаки, в том числе в районе Торецкая, но украинские военные устояли под давлением. В то же время, враг нанес бомбардировки по населенным пунктам Екатериновка и Клебан-Бык.

На Покровском направлении с начала суток противник совершил уже 20 атак на позиции украинских защитников в Сухой Балке, Горняке, Новоторецком и Крутом Яру. Силы обороны отразили 18 атак, два боестолкновения продолжаются, сосредотачивая усилия возле Николаевки и Селидового.

На Кураховском направлении враг активно пытается продвинуться, в частности в районах Новоалександровки, Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Трудового и Екатериновки, где продолжается пять боеприкосновений.

На Времивском направлении захватчики трижды пытались наступать на позиции украинских войск возле Максимовки и Богоявления, где боеприкосновение продолжается.

На Ореховском направлении враг провел две атаки возле Новоданиловки и Каменского, а на других участках фронта активных действий пока не наблюдается.

Напомним, 2 октября в Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара. Решение было принято из-за угрозы оцепления города и для сохранения личного состава и боевой техники.

Ранее сообщалось, что подразделения Сил обороны контролируемо вышли с позиций в Угледаре, поэтому оккупантам не досталась их военная техника. Враг будет пытаться максимально использовать захваченный город в свою пользу, но на этом пути у него много трудностей.

По данным Института изучения войны, за захват Угледара россияне заплатили очень большую цену. В частности, за последние два с половиной года войска РФ провели там много неудачных штурмов, в которых понесли колоссальные потери.

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