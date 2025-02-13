Враг не прекращает попыток прорвать фронт: в Генштабе назвали самые горячие направления

Российские войска продолжают атаковать украинские позиции, пытаясь продвинуться вглубь территории. Сегодня на фронте уже произошло 72 вражеских атаки.

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Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13 февраля, 16:00.

Приграничные районы Черниговской, Сумской и Харьковской областей снова оказались под российскими артобстрелами. Под удар попали населенные пункты Новодмитровка, Карповичи, Бачевск, Стариково, Поповка, Ромашково, Сорокино, Кучеровка, Сергеевское и Зализний Мост.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах Голубовки и Загрызово, но украинские защитники отразили все атаки.

На Лиманском направлении продолжается четвертое за день боестолкновение, после того как оккупанты безуспешно пытались прорваться в районах Грековки, Новолюбовки, Ямполевки и Колодязей.

Краматорское направление также остается горячей точкой, где враг предпринял четыре попытки наступления возле Часова Яра, одно боестолкновение продолжается. Авиация противника нанесла удары КАБами по Краматорскому району.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак, из которых шесть еще продолжаются. Бои идут в районах Щербиновки и Торецка. Российская авиация сбросила бомбы на Константиновку и Иванополье.

Самые ожесточенные бои сейчас продолжаются на Покровском направлении, где оккупанты уже 23 раза пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Удачное, Успеновка, Запорожье, Андреевка и Дачное. ВСУ удалось отразить 17 атак, еще шесть боестолкновений продолжаются. Авиационные удары зафиксированы в Новопавловке, Покровске, Удачном и Звирово.

На Новопавловском направлении захватчики восемь раз атаковали украинские позиции, сейчас продолжаются четыре боестолкновения. Российские войска нанесли удары неуправляемыми ракетами по Новополю и Гуляйполю.

На Харьковском, Северском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях активные наступательные действия не зафиксированы.

На Курщине украинские военные отбили сегодня 12 атак, четыре боя еще продолжаются. Враг также нанес 16 авиаударов, сбросив десять управляемых бомб, и совершил 234 обстрела.

Ситуация на других направлениях остается без существенных изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ на Покровском направлении привлекают огромное количество личного состава и техники, пытаясь обойти Покровск с запада. Этот участок фронта остается наиболее активным на востоке.

Ранее в ОСГВ "Хортица" рассказали, что в течение января 2025 года российская оккупационная армия потеряла на Покровском направлении около 15 тыс. человек. Причем 7 тыс. из них – безвозвратные потери.

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