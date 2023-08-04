Враг не спрячется: Сырский показал результат работы 24-й бригады на Горловском направлении. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать врага на нашей территории. Российским оккупантам даже не удается укрыться от украинских защитников.

Видео дня

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал результат работы 24-й бригады на Горловском направлении. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Сырский отметил, что характерный рельеф и контроль над господствующими высотами оказывают значительное влияние на ситуацию на поле боя на этом направлении.

"Не дать врагу получить преимущество на этом участке – задача воинов Королевской бригады, которые уверенно ее выполняют. Пилоты стрелкового батальона 24-й ОМБр имени короля Даниила с помощью ударных FPV-дронов находят противника, где бы он ни пытался скрыться. На этих кадрах видим результат такой работы", – подчеркнул он.

Видео демонстрирует, что бойцы ВСУ засекли позиции оккупационной армии РФ. После этого бойцы накрывали огнем захватчиков, в результате чего те понесли значительные потери.

Напомним, беспилотники "Армии дронов" обнаружили российские гаубицы "Мста-Б" на юге Украины, бившие по украинским позициям. Аэроразведчики помогли скорректировать артиллерию – и по гаубицам оккупантов были нанесены меткие удары.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 4 августа в России заявили об атаке дронов на военно-морскую базу в Новороссийске. Вблизи этого портового города были слышны взрывы, движение судов россияне остановили.

Они традиционно отчитались о якобы обезвреживании дронов. Однако впоследствии в сети появилось видео, на котором после атаки перекинулся на бок один из российских кораблей, его буксируют к берегу.