'Враг неизменен в тактике': военный рассказал, что происходит на Покровском направлении. Видео

На Покровском направлении российские войска продолжают атаковать украинские позиции, а интенсивность боевых действий остается стабильной. Несмотря на успехи Сил обороны Украины на Днепропетровщине, существенного ослабления противника на этом участке фронта пока не наблюдается.

В то же время украинские военные отмечают, что враг не имеет продвижения. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника отделения коммуникаций 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады 8 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Кондратюк.

По его словам, ситуация в полосе ответственности бригады остается напряженной, однако контролируемой.

Несмотря на недавние успехи украинских войск на других участках фронта, в частности на территории Днепропетровской области, на Покровском направлении это пока не имело существенного влияния.

"Конкретно на полосу ответственности нашей бригады это пока не имеет еще какого-то существенного влияния. Враг неизменен в тактике, количество атак на наши позиции пока остается стабильным. И каких-то, так сказать, серьезных ослаблений мы по поводу этого не чувствуем. Но враг не имеет никакого продвижения", – сказал Кондратюк.

Военный также сообщил, что украинские подразделения активно пользуются тем, что российским силам заблокировали доступ к системе спутниковой связи Starlink. По его словам, врагу удалось частично восстановить связь, однако это существенно усложнило их логистику.

По данным украинской стороны, с начала года Силы обороны вернули под контроль около 460 квадратных километров территории.

Наиболее ощутимых результатов удалось достичь на Днепропетровщине, где украинские военные отбросили российские войска более чем на 400 квадратных километров.

Как писал OBOZ.UA, оккупанты усилили активность на севере Мирнограда и пытаются давить на позиции ВСУ. При этом украинские подразделения удерживают рубежи и не позволяют противнику продвинуться.

