'Враг несет значительные потери': Сырский рассказал об успехах штурмовых войск, развитии киберсил и создании новых медбатальонов

Штурмовые войска Вооруженных сил Украины удерживают позиции на сложных направлениях и наносят оккупантам значительные потери. Вместе с этим развиваются киберсилы ивводятся новые подходы в медицинском обеспечении украинского войска.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он рассказал о достижениях в каждой из упомянутых выше сфер.

Штурмовые войска сдерживают оккупантов

По словам главнокомандующего, в ВСУ продолжается развитие штурмовых войск и совершенствование системы их подготовки. Эти подразделения продемонстрировали высокую устойчивость и эффективность на Александровском направлении и в районе Гуляйполя. На этих участках украинские бойцы более месяца сдерживают российские силы и не оставляют занимаемых позиций.

"Позиции не оставлены. Враг несет значительные потери. Штурмовые войска демонстрируют мужество и героизм при выполнении боевых задач", – подчеркнул он.

Киберсилы ВСУ проводят успешные операции

Отдельно Сырский отметил активное развитие киберсил. В частности, вместе с защитой собственных информационных сетей, удалось реализовать ряд успешных операций по проникновению в системы управления оккупантов и поразить пункты управления и логистики противника.

"Деятельность этого рода войск является малозаметной, но крайне эффективной", – отметил главнокомандующий.

